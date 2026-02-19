Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ

Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι απελευθερώθηκε, αλλά συνεχίζεται η έρευνα με τον ίδιο να είναι ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας στη φωτογραφία του Reuters είναι σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, εμφανώς σοκαρισμένος. Φαίνεται να είναι βυθισμένος στο κάθισμα, πιθανόν για να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους.

Είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την ιστορία της Βρετανίας: ένας μέλος της βασιλικής οικογένειας πρίγκιπας στα χέρια της αστυνομίας για την εμπλοκή του σε ένα τεράστιο, πολύκροτο σκάνδαλο.

Παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία πληροφορία από την αστυνομία για το τι θα ακολουθήσει, αν και γνωρίζουμε ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να είναι βαρύ και η ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.

Η σύλληψη και τα επόμενα βήματα

Ο έκπτωτος πρίγκιπας συνελήφθη σήμερα Πέμπτη (ανήμερα των 66ων γενεθλίων του) ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζονταν ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ωστόσο η σημερινή διαδικασία φαίνεται να αφορά μόνο την παράβαση καθήκοντος.

Η σύλληψη σχετίζεται με εμπιστευτικά έγγραφα που φέρεται να διαβίβασε στον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν ο αδελφός του Βασιλιάς Καρόλου Γ’ την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές έδειξαν καθαρά ότι ο Άντριου και ο Επστάιν είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, οι οποίες πιθανόν δεν περιορίζονταν στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Η βρετανική αστυνομία μετέβη το πρωί στην κατοικία του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Ο Άντριου, τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Επστάιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.

