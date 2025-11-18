Σοκαριστική αυτοκτονία 75χρονου σε χωριό της Αιγιάλειας, άφησε ιδιόχειρο σημείωμα

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί χωριό της Αιγιάλειας μετά την αυτοκτονία (κρεμάστηκε από δένδρο!) 75χρονου κατοίκου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2025 σε αγροτική περιοχή από συγγενικά του πρόσωπα.

Μάλιστα άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιάλειας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες αυτοψίας. Παράλληλά σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο ο 75χρονος εξηγούσε τους λόγους που οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα.

Πάντως η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από την είδηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

