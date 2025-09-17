Σοκαριστικό ατύχημα σε τσίρκο στη Βραζιλία ΒΙΝΤΕΟ

Ακροβάτισσα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της έπεσε στο κενό

Σοκαριστικό ατύχημα σε τσίρκο στη Βραζιλία ΒΙΝΤΕΟ
17 Σεπ. 2025 9:41
Pelop News

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό προκάλεσε τρόμο στο κοινό τσίρκου στη Miracema, στα βορειοανατολικά του Ρίο ντε Ζανέιρο, όταν μία ακροβάτισσα έπεσε από το ύψος της σκηνής ενώ εκτελούσε ένα μοναδικό νούμερο.

Η Αλιάνε Ντίας, φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα, αιωρούνταν στον αέρα κρεμασμένη αποκλειστικά από τα μαλλιά της, περιστρεφόμενη και χορεύοντας, όταν το σώμα της αποκολλήθηκε ξαφνικά από το σύστημα ανάρτησης. Το κοινό πάγωσε και οι φωνές τρόμου γέμισαν την αίθουσα, ενώ η Ντίας έπεσε με θόρυβο πάνω στη σκηνή.

Άμεσα, διασώστες του τσίρκου προσέτρεξαν για να τη βοηθήσουν και η καλλιτέχνιδα μεταφέρθηκε με φορείο για επείγουσα ιατρική φροντίδα. Το Circo Robatiny, το τσίρκο στο οποίο εργαζόταν, διευκρίνισε ότι η πτώση δεν οφείλεται σε αστοχία του εξοπλισμού, καθώς η ίδια η Ντίας είναι υπεύθυνη για το δέσιμο των μαλλιών της πάνω στο χαλύβδινο καλώδιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

 

Παρά το σοκαριστικό συμβάν, το τσίρκο επανήλθε άμεσα στις παραστάσεις του, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμα την επόμενη ημέρα, ενώ η Αλιάνε Ντίας αναρρώνει και οι διοργανωτές περιμένουν την πλήρη αποκατάστασή της για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
18:48 ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ