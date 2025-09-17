Σοκαριστικό ατύχημα σε τσίρκο στη Βραζιλία ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό προκάλεσε τρόμο στο κοινό τσίρκου στη Miracema, στα βορειοανατολικά του Ρίο ντε Ζανέιρο, όταν μία ακροβάτισσα έπεσε από το ύψος της σκηνής ενώ εκτελούσε ένα μοναδικό νούμερο.

Η Αλιάνε Ντίας, φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα, αιωρούνταν στον αέρα κρεμασμένη αποκλειστικά από τα μαλλιά της, περιστρεφόμενη και χορεύοντας, όταν το σώμα της αποκολλήθηκε ξαφνικά από το σύστημα ανάρτησης. Το κοινό πάγωσε και οι φωνές τρόμου γέμισαν την αίθουσα, ενώ η Ντίας έπεσε με θόρυβο πάνω στη σκηνή.

Άμεσα, διασώστες του τσίρκου προσέτρεξαν για να τη βοηθήσουν και η καλλιτέχνιδα μεταφέρθηκε με φορείο για επείγουσα ιατρική φροντίδα. Το Circo Robatiny, το τσίρκο στο οποίο εργαζόταν, διευκρίνισε ότι η πτώση δεν οφείλεται σε αστοχία του εξοπλισμού, καθώς η ίδια η Ντίας είναι υπεύθυνη για το δέσιμο των μαλλιών της πάνω στο χαλύβδινο καλώδιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Παρά το σοκαριστικό συμβάν, το τσίρκο επανήλθε άμεσα στις παραστάσεις του, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμα την επόμενη ημέρα, ενώ η Αλιάνε Ντίας αναρρώνει και οι διοργανωτές περιμένουν την πλήρη αποκατάστασή της για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

