Σοκαριστικό περιστατικό στο Αιγάλεω: 95χρονη αυτοπυρπολήθηκε στη μέση του δρόμου

Σοκαριστικό περιστατικό αυτοπυρπόλησης σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου 2026 στο Αιγάλεω, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Περίπου στις 11:00, μια 95χρονη γυναίκα (γεννηθείσα το 1931) περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά στον εαυτό της, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης, μπροστά στα μάτια διερχομένων.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα για να σβήσουν τις φλόγες, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που υπέστη.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της 95χρονης.

