Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την πολύνεκρη επίθεση στη Λουιζιάνα

Τραγωδία στην Λουιζιάνα: 31χρονος σκότωσε τα επτά παιδιά του και το ανίψι του στο Σρίβπορτ.

20 Απρ. 2026 8:33
Σε μια από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στην ιστορία της Λουιζιάνα εξελίχθηκε το μακελειό που σημειώθηκε την Κυριακή στο Σρίβπορτ, με τον 31χρονο δράστη, Shamar Elkins, να σπέρνει τον θάνατο σε τρεις διαφορετικές κατοικίες. Σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων από τον ιατροδικαστή, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός: οκτώ παιδιά νεκρά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, εκ των οποίων τα επτά ήταν παιδιά του δράστη και το όγδοο ανιψιός του.

Η τοπική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από τη βιαιότητα της επίθεσης. Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Τζέιλα Έλκινς (3 ετών), Σέιλα Έλκινς (5 ετών), Κέιλα Που (6 ετών), Layla Pugh (7 ετών), Markaydon Pugh (10 ετών), Sariahh Snow (11 ετών), Khedarrion Snow (6 ετών) και Braylon Snow (5 ετών).

Από τα πυρά τραυματίστηκαν επίσης δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων είναι η σύζυγος του Elkins και μητέρα των παιδιών του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δεύτερη τραυματίας είναι η μητέρα του όγδοου παιδιού. Ένας 13χρονος κατάφερε να γλιτώσει πηδώντας από τη στέγη του σπιτιού, φέροντας μόνο κατάγματα.

Ο 31χρονος Shamar Elkins είχε υπηρετήσει για επτά χρόνια στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα (έως τον Αύγουστο του 2020), χωρίς ωστόσο να έχει συμμετάσχει σε πολεμικές αποστολές. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2019 για υπόθεση που σχετιζόταν με χρήση όπλων, όταν είχε πυροβολήσει πέντε φορές κατά οχήματος μετά από φραστικό επεισόδιο.

Μετά τις επιθέσεις, ο Elkins διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο. Ακολούθησε άγρια καταδίωξη από τις αστυνομικές δυνάμεις, η οποία κατέληξε στον θάνατο του δράστη από πυρά αστυνομικών.

