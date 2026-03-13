Σωκράτης Φάμελλος στην «Π»: «Θα κάνω τα πάντα για συνεργασία» – Τι είπε για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και το Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων, πολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων κοινωνικών πιέσεων, ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί συνέντευξη στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», σχολιάζοντας τα κρίσιμα ζητήματα της συγκυρίας. Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας, μέχρι την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναπτύσσει τις θέσεις του κόμματος και περιγράφει το σχέδιο για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Παράλληλα, απαντά στα ερωτήματα για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, την πορεία της αντιπολίτευσης και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό της επόμενης περιόδου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΟΓΚΟ

Θ.Λ.: Κύριε πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε από το θέμα του πολέμου. Εχετε ζητήσει από την κυβέρνηση να μην εμπλακεί, να μην παραχωρήσεις βάσεις και κατά μία έννοια έχετε κατηγορήσει την κυβέρνηση ως δεδομένο σύμμαχο των ΗΠΑ-Ισραήλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της Ελλάδας;

Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και να σταθώ στην ιδιαίτερη αξία των περιφερειακών μέσων γιατί η συμβολή σας στην ενημέρωση, τη δημοκρατία των τοπικών κοινωνιών και την περιφερειακή ανάπτυξη που για το κόμμα μας είναι θεμελιώδη ζητήματα.

Ζούμε πολύ κρίσιμες στιγμές με την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θεωρούμε πως ήταν λανθασμένη και απαράδεκτη η πολεμική παρέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Εχουμε ήδη τοποθετηθεί για τα σοβαρά προβλήματα του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και την παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Ομως, πιστεύουμε ότι η λύση πρέπει να βρίσκεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο και ο ιρανικός λαός να δώσει απαντήσεις για το μέλλον του. Καμία στρατιωτική επέμβαση δεν έφερε δημοκρατία. Είναι γεγονός ότι έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Τους Ελληνες μας ενώνει το «όχι στον πόλεμο».

Μην ξεχνάμε, πως είναι και η άμυνα της πατρίδας μας το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί.

Θ.Λ.: Η κυβέρνηση δεν έχει πει ότι στείλαμε αεροπλάνα και φρεγάτες μόνο για αμυντικούς σκοπούς;

Είναι θέμα αρχών που πρέπει να διατυπώνεται συνέχεια. Είδα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μήνυμά του που μίλησε ξανά ξεκάθαρα. Αυτό απαιτείται και για τη διπλωματία, αλλά και για τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών. Δεν έχουμε λάβει μια τέτοια δέσμευση για τις βάσεις από την κυβέρνηση, όπως έκανε ο κ. Σάντσεθ στην Ισπανία. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμπουμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Θ.Λ.: Αν είχατε την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής, ποιες από τις πράξεις που έγιναν θα κάνατε κι εσείς και ποιες άλλες που δεν έγιναν, θα κάνατε;

Να σας απαντήσω και για την Κύπρο. Μετά την εξέλιξη την οποία είχαμε, ήταν ξεκάθαρη και αυτονόητη η υποστήριξή μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Προφανώς είμαστε υπέρ της υποστήριξης με την αποστολή δηλαδή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, χωρίς καμία αμφισβήτηση και κανένα δισταγμό.

Ομως, αν κάποιος ήθελε να λειτουργήσει προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας, με βάση το διεθνές δίκαιο και με μια δυναμική εξωτερική πολιτική, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτής της αρνητικής εξέλιξης στη Μέση Ανατολή.

Οταν υπήρξαν τα γεγονότα στη Συρία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για μια διεθνή διάσκεψη, στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, που θα έπρεπε να τη ζητήσει η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος της Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΟΗΕ, να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι χώρες της Μέσης Ανατολής, άρα να δημιουργηθούν οι διπλωματικοί κανόνες για να υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Δεν υπήρξαν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως να υλοποιηθούν αποφάσεις που έχουν παρθεί, να μην γίνεται εμπόριο όπλων με χώρες που συμμετέχουν σε επεμβάσεις, να είναι αποπυρηνικοποιημένοι.

Εμείς, πριν γίνει η επέμβαση στο Ιράν, είχαμε τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Και είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει μια ειρηνική επίλυση και πως θα έπρεπε να λυθούν τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων στο Ιράν που υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξαλειφθεί.

Θ.Λ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά γενικότερα, έχει ταυτιστεί με την προσπάθεια για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες κ.λπ. Εχουν διοργανωθεί πολλές διαμαρτυρίες διαδηλώσεις για χώρες που τα ανθρώπινα δικαιώματα βάλλονται ή πλήττονται άμεσα. Για το Ιράν γιατί δεν είχε γίνει;

Είχαν γίνει δημόσιες τοποθετήσεις από εμάς και ήταν ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι οι αντίστοιχες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις μπορούν και έπρεπε να γίνουν και για άλλες περιοχές, όπως για τη Γροιλανδία όταν υπήρξε απειλή. Εμείς κάναμε συνάντηση με τον πρέσβη της Δανίας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις στο διεθνές δίκαιο. Και το λέω αυτό γιατί αφορά και την πατρίδα μας.

Οταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, έπρεπε και έγινε άμεση καταδίκη. Το ίδιο θα έπρεπε να έχουμε ακολουθήσει ως βασικό κανόνα και στην περίπτωση του κ. Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Σαφέστατα και υπάρχουν ζητήματα, αλλά δεν μπορεί να λυθούν με επεμβάσεις.

Π.Κ.: Σχετικά με την ακρίβεια, η βασική σας πρόταση αφορά φορολογικές παρεμβάσεις. Πώς απαντάτε στην κριτική ότι όλα αυτά δεν αντιμετωπίζουν τη βαθύτερη αιτία του πληθωρισμού που επηρεάζει τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και γενικά την ακρίβεια που μαστίζει το μέσο νοικοκυριό;

Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι μόνο εισαγόμενο. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σαφέστατα και έχουν εργαλεία εντός της χώρας που δεν σήμερα υλοποιούνται.

Γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα μείωση ή μηδενισμός των έμμεσων φόρων όπως μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα για ένα διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ενωση; Θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας επιβάλλει και ένα παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι στο ράφι το οποίο θα αντιμετωπίσει και την αισχροκέρδεια στην περιοχή των μεσαζόντων, αλλά δεν έχει γίνει.

Δεν μπορεί η ΔΕΗ το 2025 να έχει δύο δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μοιράστε το στα νοικοκυριά να δείτε πόσα λεφτά είναι. Επίσης δεν μπορούν οι τράπεζες να έχουν επίσης τέτοια ακραία κερδοσκοπία. Να υπάρχει δηλαδή τράπεζα με 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη.

Αυτά λύνονται με τον δημόσιο έλεγχο. Σε αγαθά με μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό χαρακτήρα, όπως το ρεύμα και οι τράπεζες, πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος.

Π.Κ.: Ποια αλλά μέτρα προτείνετε; Είναι μέσα ο 13ος και 14ος μισθός

Εκτός, λοιπόν, από την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σαφέστατα και πρέπει να παρθούν και μέτρα άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος όπως η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και το ζητάει η Ευρώπη. Είναι ο 13ος και 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους γιατί είναι πλέον ένα άδικο μνημονιακό μέτρο. Είναι η 13η σύνταξη, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η ενσωμάτωσης της προσωπικής διαφοράς. Αυτά είναι μέτρα που θα βελτιώσουν το εισόδημα σε άλλες κατηγορίες, όπως επίσης και η στήριξη των αγροτών που πλήττονται από την ευλογιά και πρέπει να αποκατασταθεί το απολεσθέν εισόδημα.

Θ.Λ.: Μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα μεταναστευτικό ρεύμα. Παραδοσιακά η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, κομματικά και ιδεολογικά, βλέπει το ζήτημα και από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ομως υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας. Μπορεί να υπάρξει ισορροπία;

Η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει το θέμα της μετανάστευσης με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τις υποχρεώσεις της χώρας μας. Δεν λέμε να υπάρχει καμία εκτροπή ή αλλοίωση αυτών που ορίζουν οι διεθνείς υποχρεώσεις. Δεν λέμε να ανοίξουμε τις πόρτες σε οποιαδήποτε.

Χρειαζόμαστε ένα άλλο σύμφωνο μετανάστευσης στην Ευρώπη. Είναι λανθασμένο ότι συμφώνησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να είναι η χώρα μας μια φυλακή ψυχών και να μην αναλαμβάνουν ισομερώς την ευθύνη και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα θέματα φιλοξενίας, μεταγκατάστασης και απόδοσης του καθεστώτους ασύλου.

Χρειάζονται επίσης μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα κυκλώματα των διακινητών και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν υπάρχουν ασφαλείς δίοδοι μετανάστευσης με εφαρμογή του διεθνούς κανόνα ασύλου.

Λέμε για νέο κύμα μετανάστευσης, αλλά δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε τη σύρραξη; Αν το είχαμε αντιμετωπίσει, δεν θα έφευγαν από τους τόπους τους οι άνθρωποι.

Θ.Λ.: Κύριε πρόεδρε, λέτε να αντιμετωπιστεί προληπτικά. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, είτε η ελληνική κυβέρνηση είτε γενικότερα, έχοντας τον συγκεκριμένο πρόεδρο στις ΗΠΑ και το Ισραήλ με τη συγκεκριμένη υπαρξιακή πίεση;

Οταν αφήνονται κάποιοι ηγέτες να λειτουργούν ως σερίφηδες και με αναθεωρητικές λογικές παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, δημιουργούνται κίνδυνοι για την ανθρωπότητα.

Θα έπρεπε η Ευρώπη με ισχυρή διπλωματία με ενοποίηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και ο αποδυναμομένος ΟΗΕ με στήριξη από όλες τις χώρες να έχουν λάβει μέτρα. Στον πόλεμο τον δασμών ενοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα.

Γενικότερα υπάρχει καθυστέρηση στην Ευρώπη στο να διατυπώσει μια δική της ατζέντα για τα ζητήματα αυτά. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα για ευρωπαϊκή ενοποίηση. Σήμερα δεν έχουμε την Ευρώπη που θέλουμε.

Θ.Λ.: Και νομισματική και στρατιωτική ενοποίηση;

Οσον αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας πρέπει να υπάρχει ενιαία πολιτική.

Θ.Λ.: Το θέμα ασφάλεια συμπεριλαμβάνει και τον στρατό;

Περιλαμβάνει και την άμυνα. Εχει να κάνει με ειρήνη και θέματα διαχείρισης κινδύνων. Πρέπει να γίνουν βήματα. Μια λογική οικονομίας πολέμου, με μείωση κοινωνικού κράτους για τροφοδότηση βιομηχανίας όπλων, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Αν κάνουμε ενιαία πολιτική εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα, χωρίς κόστη για το ολιγοπώλια του πολέμου, να έχουμε ασφάλεια στις κοινωνίες μας. Πρέπει να υπάρχει ένας διατυπωμένος ισχυρός λόγος στην Ευρώπη. Ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί η Ευρώπη, και στην κρίση και στην εισβολή της Ουκρανίας, αλλά και στη συνέχεια, κάνει προς τα πίσω και είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη.

Θ.Λ.: Από όσα μας είπατε, αντιλαμβανόμαστε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει θετικά βήματα. Μιλάτε για ισχυρή διπλωματία και ισχυρή στάση, που θα έπρεπε να βασίζεται σε ισχυρή οικονομία. Η Ευρώπη, όμως, έχει χάσει το τρένο της εξέλιξης των τεχνολογιών και η οικονομία μας είναι πίσω σε σύγκριση με άλλους μεγάλους πόλους. Πώς μπορούμε να έχουμε ισχυρή στάση, όταν η οικονομία έχει τέτοια πίεση;

Εχετε απόλυτο δίκιο. Η ισχυρή πολιτική στη διπλωματία και στην ασφάλεια συνδέεται με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ισχυρή οικονομία.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης είναι λάθος γιατί είναι λάθος να διαλέγεις αν θα είσαι εξαρτώμενος από τη Ρωσία ή από το LNG της Αμερικής. Τώρα προσπαθούν να λύσουν το ένα λάθος, με άλλο λάθος που μας κάνει εξαρτώμενους από ένα εισαγόμενο κόστος που περιορίζει και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Γι’ αυτό η Ευρώπη χρειάζεται και ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική.

Θέλω όμως να σας πω, επειδή αναφερθήκατε και ξεκινήσατε για τα βήματα που έχει κάνει η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ…

Θ.Λ.: Στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκα μόνο.

Εγώ λέω και για την αριστερά γιατί όσα σας είπα είναι θέσεις και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που καταθέτουμε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πράγματι πρέπει να έχουμε θέσεις για όλα τα ζητήματα και να μη μιλάμε σε περιορισμένο κοινό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της κυβερνώσας αριστεράς.

Π.Κ.: Είπατε νωρίτερα πως το 70% των πολιτών θέλει αλλαγή κυβέρνησης, αλλά δημοσκοπικά η κυβέρνηση είναι ακόμα πρώτη με διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Δεν πείθει η αντιπολίτευση ή είναι λάθος η ανάγνωση των δημοσκοπήσεων κοιτάζοντας τον πρώτο;

Οι δημοσκοπήσεις αναφέρονται στην πρόθεση των πολιτών με βάση τις διαθέσιμες προτάσεις.

Εμείς έχουμε δύο καθήκοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πιο καθαρή φωνή και πολύ σύντομα οι δυνάμεις να τοποθετηθούν θετικά στην πρότασή μας για να υπάρχει νέο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε να είναι διαθέσιμο στους πολίτες. Υπάρχει θετική άποψη στην κοινωνία και παράσταση νίκης σε μια συνεργασία. Αλλά πρέπει να διατυπωθεί.

Θ.Λ.: Σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Αν δεν συνεργαστούν τα κόμματα;

Θα κάνω τα πάντα για να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία γιατί οι λογικές αυτονομίας δεν βοηθούν την κοινωνία. Εχω δεσμευτεί να αποδείξουμε τι σημαίνει κυβερνώσα αριστερά και τι σημαίνει κόμμα που αναλαμβάνει ευθύνες ενός της κοινωνίας.

Θα κάνουμε, λοιπόν, τα πάντα και εγώ προσωπικά για να υπάρχουν συνεργασίες. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί συντεταγμένα και οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση.

ΘΛ: Εχουν περάσει τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές και στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει πολλά. Σήμερα, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; Αναζητά θέση και ταυτότητα; Είναι κόμμα εξουσίας; Σε ποιο κοινό απευθύνεται; Πώς θέλετε να σας αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έλκονται από τις απόψεις του κέντρου και της Αριστεράς;

Πράγματι έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές και η κοινωνία βλέπει με πολύ συντριπτικά ποσοστά να υπάρχει αδιέξοδο και αγωνία για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ακρίβεια και στο εισόδημα, αλλά και πάρα πολλά μεγάλα σκάνδαλα που αφορούν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, στο έγκλημα των Τεμπών, στις υποκλοπές που επανέρχονται.

Υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθούμε απέναντι στην κοινωνία, όχι μόνο απέναντι στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και λέει «δεν πάει άλλο, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει».

Οντως, περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο αναξιοπιστίας με τριγμούς που επηρέασαν τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και την ύπαρξή του. Αλλάξαμε σελίδα και όταν ανέλαβα την προεδρία ήμασταν σε πολύ δύσκολο σημείο.

Επρεπε να αποκαταστήσουμε και τη σοβαρότητά μας και τη λειτουργία μας. Να γίνουμε ένα σοβαρό οργανωμένο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο του ενός χρόνου, ενώ ταυτόχρονα έκανε όλα τα βήματα ανανέωσης στελεχιακού δυναμικού, εκλογής οργάνων, συνέδριο, πρόγραμμα, ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη σταθερότητα. Είμαστε το πρώτο κόμμα που εδώ και ένα χρόνο μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη γιατί έχουμε μια επικίνδυνη κυβέρνηση.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται δυνατός ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες. Απευθυνθήκαμε σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, εντός και εκτός Βουλής, για να απαντήσουν στον ρόλο της συνεργασίας.

Εμείς είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Εχω μιλήσει ακόμα και για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει κάτι. Δεν έχει κάποιο δισταγμό.

Τη γραμμή την ξέρουμε. Εχουμε προτάσεις για το ρεύμα, την αγορά, την εξωτερική πολιτική, αλλά τα πράγματα δεν θα αλλάξουν μόνα τους. Εχουμε κάνει κοινές προτάσεις νόμου ή κοινά αιτήματα στη Βουλή αλλά και κοινές εκδηλώσεις.

Υπάρχει ένας κοινός βηματισμός, αλλά πρέπει γρήγορα να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο.

ΘΛ: Οντως έχουν γίνει αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το εκλογικό σώμα, όμως, τουλάχιστον όσοι τοποθετούνται, δεν επιβραβεύει με δημοσκοπικά ποσοστά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Και επίσης, εσείς είστε ξεκάθαροι για τις συνεργασίες, τα άλλα κόμματα πώς απαντούν;

Η κοινωνία δημοσκοπικά λέει σε ποσοστό 70% πως θεωρεί ότι έχει μια κυβέρνηση διαφθοράς, άρα τοποθετείται υπέρ της αλλαγής της κυβερνητικής πολιτικής και αυτού του σχήματος.

Επίσης, σε μετρήσεις έχει φανεί ότι η παράσταση νίκης ενός κοινού προοδευτικού σχήματος είναι πάνω από 70%.

Η κοινωνία λέει βρείτε τα κι εμείς το εκφράζουμε ως κόμμα. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα ποιοι είναι οι υπόλοιποι συνομιλητές και τι στάση κρατούν.

Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς, παρότι έχουμε μια καθαρή πρόταση όλο το 2025 και δώσαμε χρόνο, υπήρχε καθυστέρηση και άρνηση.

Ακόμα το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης αρνούνται μία πρόταση συνεργασιών με στρατηγικό χαρακτήρα που δεν θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές ή μετά την 1η Κυριακή. Δεν γίνονται οι συνεργασίες για να έχουμε εκπροσώπηση ή κάποιες βουλευτικές έδρες. Γίνονται για να αλλάξει πολιτική.

Το λέω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι λαϊκό καθήκον. Δεν είναι κομματικό καθήκον οι συνεργασίες.

Θεωρώ λανθασμένη την πρόταση της αυτόνομης καθόδου και καταγραφής δυνάμεων που βλέπω ότι προαναγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ψάχνουμε καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά το τι θέλει η κοινωνία για μια προοδευτική κυβέρνηση.

Πρέπει να συμβάλουμε όλοι για να φύγουμε από τον κομματικό εγωισμό και να συνεργαστούμε με συγκεκριμένη πρόταση και πρόγραμμα.

Καλές είναι όσες πρωτοβουλίες έχουν παρθεί ως τώρα στη Βουλή, αλλά είναι λίγες. Πρέπει να περάσουμε στο πιο συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε πει και μετά τη μέρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα πως πρέπει να συγκλίνουμε γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία. Κι ας υπάρχουν διαφορετικές οπτικές.

Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τι έγινε χτες, αλλά τι προτείνεις για το αύριο και να ζει καλύτερα. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν επίσης πολλές πρωτοβουλίες ενωτικές.

Θ.Λ.: Αν αύριο το πρωί ο κ. Τσίπρας κάνει νέο κόμμα, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς προσωπικά;

Το έχουμε αποφασίσει ήδη. Θα ζητήσουμε να υπάρχουν συγκλίσεις και ενιαία προοδευτική έκφραση, να μην υπάρχουν κρυφά χαρτιά.

Θ.Λ.: Τι σημαίνει συγκλίσεις; Ποιος θα πάει σε ποιον; Θα γίνει άλλο σχήμα;

Να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα και ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

Θ.Λ.: Σε ένα σχήμα κάτω από το κόμμα του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιον άλλο;

Αυτή τη στιγμή κάνετε κάποιες υποθέσεις, ενώ δεν έχουν διατυπωθεί ακόμα οι αποφάσεις.

Θ.Λ.: Υποθετικά μιλάμε.

Εμείς έχουμε αποφασίσει. Για να πιστέψει η κοινωνία ότι μπορεί να γίνει η συνεργασία και να καταλάβει πάνω σε ποιο πρόγραμμα, εμείς δεν βάζουμε αποκλεισμούς και προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτή τη συνεργασία.

Θ.Λ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συνεργασία θα παραμείνει ως κόμμα;

Μα είναι κόμμα ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει αλλάξει σελίδα ακριβώς για να είμαστε ένα οργανωμένο και σοβαρό κόμμα. Αρα θα παραμείνει έτσι.

Κάνουμε μια συζήτηση υποθέσεων, η οποία δεν έχει βάση. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή για να έχουμε ένα οργανωμένο κόμμα που μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση των συνεργασιών. Αυτό προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα να διατυπωθεί η βούληση, να υπάρχει το πρόγραμμα, να φτιαχτεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και το κάνουμε υποθέσεις ή προβλέψεις θεωρώ ότι αδυνατίζει τον σκοπό.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με κοινή προγραμματική δέσμευση και κοινό ψηφοδέλτιο για να δεσμευτούμε ότι θα διώξουμε την κυβέρνηση της διαφθοράς.

