Σόου από Πούτιν: Ηθοποιοί, βουλευτές και υπάλληλοι υπουργείων οι «χαροκαμένες μητέρες»

Την περασμένη Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τις μητέρες Ρώσων στρατιωτών.

Πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες για το θάνατο των γιων τους στο μέτωπο της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιστρατεύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να τις συναντήσει για να μοιραστεί τον πόνο τους.

Καθισμένος με μια ομάδα μητέρων γύρω από το τραπέζι, με τσάι, κέικ και φρούτα, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα συμμερίζεται τον πόνο όσων έχασαν τους γιους τους. «Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά και ολόκληρη η ηγεσία της χώρας -συμμεριζόμαστε τον πόνο σας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια ενός γιου -ειδικά για μία μητέρα», δήλωσε ο Πούτιν, αναστενάζοντας και σταματώντας κάθε τόσο για να καθαρίσει τον λαιμό του. «Συμμεριζόμαστε αυτόν τον πόνο».

Όμως, οι γυναίκες αυτές δεν ήταν πραγματικά μητέρες στρατιωτών στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως αναφέρουν δυτικά ΜΜΕ. Η συνάντηση, η οποία προοριζόταν να είναι συγκινητική και ειλικρινής, στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σόου.

Ανάμεσα στις γυναίκες που κάθισαν γύρω από το τραπέζι του Πούτιν, το γαλλικό κανάλι BFMTV υπογραμμίζει την παρουσία της προέδρου της φιλο-πουτινικής ένωσης, Nadezhda Uzunova, καθώς και της βουλευτού του κόμματος Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία», Olga Beltseva.

Επίσης, ο Γάλλος στρατιωτικός ιστορικός, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθεκτικότητας της Δράσης και δικηγόρος στον δικηγορικό σύλλογο της Μασσαλίας, Σέντρικ Μας, αναγνώρισε πολλές από τις γυναίκες που ήταν παρούσες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή. Όπως λέει ο ίδιος, «οι περισσότερες ήταν υπάλληλοι υπουργείων, ηθοποιοί ακόμη και βουλευτές του καθεστώτος Πούτιν».

Ο Πούτιν κάλεσε μητέρες ηθοποιούς

Ορισμένες από τις «μητέρες» που συμμετείχαν τελικά στο τσάι του Πούτιν είναι πρόσωπα που επανέρχονται συνεχώς κατά τη διάρκεια των «διαφημιστικών κόλπων» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, η γυναίκα με τα ξανθά και κοντά μαλλιά, την οποία το γαλλικό κανάλι BFMTV ταυτοποίησε ως τη Nadezhda Uzunova, ήταν δίπλα στον Πούτιν όταν γιόρτασε πρόσφατα την επικράτηση της Ρωσίας σε τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Ψεύτικες μητέρες

Άλλες Ρωσίδες «μητέρες» έχουν ταυτοποιηθεί ως πιο πολιτικά προφίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικού της Μόσχας, της Όλγκα Μπελστέβα. Είναι μέλος του ίδιου κόμματος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που ονομάζεται «Ενωμένη Ρωσία».

Στα δεξιά του Ρώσου προέδρου βλέπουμε επίσης έναν στενό φίλο του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, οικείο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Βλέπουμε επίσης τη Γιούλια Μπελέχοβα, πρώην υποψήφια για τη Δούμα στο κόμμα του Ρώσου προέδρου.

«Οι περισσότερες γυναίκες που εκλήθηκαν σε αυτό το τσάι προπαγάνδας είναι υπάλληλοι υπουργείων, ηθοποιοί ή και εκλεγμένες με το καθεστώς Πούτιν».

Μια γυναίκα μεταξύ των καλεσμένων δείχνει στο κοινό ένα πορτρέτο του γιου της, εξηγώντας ότι θυσιάστηκε ηρωικά. Όμως, όπως αποδεικνύει ο Σεντρίκ Μας, ο εν λόγω στρατιώτης είναι στην πραγματικότητα μέλος μιας αυτονομιστικής πολιτοφυλακής που πέθανε το 2019, σε νοσοκομείο του Λουχάνσκ και δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα γεγονότα αυτά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη μαρτυρία της γυναίκας ότι ο γιος της πέθανε στη γραμμή του μετώπου.

Ο Ian Garner, συγγραφέας ενός βιβλίου για τις ομάδες νέων φασιστών του Πούτιν, αποκάλυψε το προφίλ μιας «μητέρας» που συμμετείχε στο τσάι του Ρώσου προέδρου, και η οποία τον συναντά, όπως γράφει, πολύ συχνά. «Άλλη μια μαμά που τον συναντά συχνά και όλως τυχαίως είναι επικεφαλής του «Λαϊκού Μετώπου για τη Ρωσία», μια ομάδας ακτιβιστών που συνδέεται με το καθεστώς», έγραψε.

@nexta_tv points out that one of these mothers even seems to have a special outfit just for meeting Putin. Because she seems to meet him on the regular. pic.twitter.com/HULkOCwgw9

— Dr. Ian Garner (@irgarner) November 25, 2022