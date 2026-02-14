Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας

Στην παραλία της Κοκκινιάς στη Λακωνία εντοπίστηκε σορός άνδρα το απόγευμα σήμερα (14/02/2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το spartnews, πρόκειται πιθανότατα για τη σορό του αγνοούμενου ψαρά από τo Γύθειο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η σορός βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

