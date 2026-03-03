Σούδα: «Τουρίστας» δηλώνει ο 36χρονος – Μη συνεργάσιμος στην ανάκριση για την υπόθεση κατασκοπείας

Στάση μη συνεργάσιμη τηρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία της ναυτικής νατοϊκής βάσης στη Σούδα, επιμένοντας ότι βρισκόταν στην Ελλάδα με την ιδιότητα του τουρίστα.

Ο άνδρας είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από κλιμάκιο της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που βρισκόταν στην Κρήτη και προσήχθη λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να είχε φωτογραφίσει ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο απέπλευσε πρόσφατα για επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Ο 36χρονος είχε φτάσει αεροπορικώς στην Αθήνα από τη Γερμανία και στις 3 Φεβρουαρίου μετέβη στη Σούδα με εσωτερική πτήση, όπου φέρεται να διέμενε σε ξενοδοχείο στον κόλπο με θέα προς τη βάση. Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κλείσει δωμάτιο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο που προσφέρει προνομιακή οπτική προς τις εγκαταστάσεις, χωρίς να το καταφέρει. Στις 24 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε να κινείται στον κόλπο με μισθωμένο όχημα, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας εκ νέου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 36χρονος κυκλοφορούσε μόνος, φορώντας συστηματικά γυαλιά και καπέλο, χωρίς να επισκέπτεται τουριστικά σημεία, παρά μόνο σημεία με οπτική επαφή προς τη βάση. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε ολοκληρώσει τη συλλογή υλικού και να το είχε αποστείλει μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών.

Στην κατοχή του βρέθηκε πλούσιο ψηφιακό υλικό, το οποίο θα αναλυθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ έχει ήδη υπάρξει ενημέρωση συμμαχικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν «χαρτογραφημένο» πρόσωπο σε διεθνείς λίστες.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία για το σκέλος της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ σε επόμενο στάδιο θα κινηθεί η προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί στη Σούδα 26χρονος Αζέρος, ο οποίος επίσης φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από τη νατοϊκή βάση, γεγονός που είχε θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

