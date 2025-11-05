Σουδάν: Για επίθεση με 40 νεκρούς μιλά ο ΟΗΕ

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.

Σουδάν: Για επίθεση με 40 νεκρούς μιλά ο ΟΗΕ
05 Νοέ. 2025 11:31
Pelop News

Επίθεση στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ελ-Ομπέιντ, περιφερειακή πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν στο Σουδάν, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν διευκρίνισαν την ημέρα την επίθεσης ούτε τους δράστες, αλλά συνέβη ενώ εντείνονται οι συγκρούσεις για τον έλεγχο της περιοχής αυτής στο κεντρικό Σουδάν μεταξύ των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) και τον στρατό.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο δυτικό Σουδάν, ανέφερε τη Δευτέρα οργάνωση γιατρών στη χώρα της Αφρικής, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ