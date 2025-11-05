Σουδάν: Για επίθεση με 40 νεκρούς μιλά ο ΟΗΕ

Επίθεση στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ελ-Ομπέιντ, περιφερειακή πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν στο Σουδάν, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν διευκρίνισαν την ημέρα την επίθεσης ούτε τους δράστες, αλλά συνέβη ενώ εντείνονται οι συγκρούσεις για τον έλεγχο της περιοχής αυτής στο κεντρικό Σουδάν μεταξύ των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) και τον στρατό.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο δυτικό Σουδάν, ανέφερε τη Δευτέρα οργάνωση γιατρών στη χώρα της Αφρικής, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.

