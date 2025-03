Σουδάν: Ο στρατός ανακατέλαβε το προεδρικό μέγαρο ΒΙΝΤΕΟ

Στο Σουδάν ο στρατός ανακατέλαβε το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, σημειώνοντας νίκη ενάντια στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) – και δίνοντας νέα τροπή στον εμφύλιο πόλεμο που έχε4ι ξεσπάσει στο Σουδάν.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν στρατιώτες να φέρουν τουφέκια και ρουκέτες μέσα στο εν μέρει κατεστραμμένο κτίριο. Ένας αξιωματικός που φορούσε επωμίδες λοχαγού ανακοίνωσε την κατάληψη του παλατιού σε ένα βίντεο και επιβεβαίωσε ότι στρατιώτες βρίσκονταν μέσα στο συγκρότημα.

⚡️ Sudanese Army announces control over the Presidential Palace and ministries in central Khartoum after expelling the UAE-backed RSF militia. pic.twitter.com/K7PqVeg8HC



Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χάλεντ αλ-Αϊζέρ, υπουργός Πληροφοριών του Σουδάν, δήλωσε ότι ο στρατός ανακατέλαβε το παλάτι. «Σήμερα η σημαία υψώθηκε, το παλάτι επέστρεψε και το ταξίδι συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νίκη», έγραψε.

Μετά την κατάληψη, οι RSF – με επικεφαλής τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό – απάντησαν με θανατηφόρες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν 3 δημοσιογράφοι, δήλωσε πηγή του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η μάχη για το Παλάτι της Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει ακόμη»

Σε δήλωση στο Telegram, οι RSF ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν «επιχείρηση αστραπή» γύρω από το παλάτι, η οποία «σκότωσε πάνω από 89 εχθρούς και κατέστρεψε διάφορα στρατιωτικά οχήματα».

«Η μάχη για το Παλάτι της Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει ακόμη», υποσχέθηκε η πολιτοφυλακή, ενώ οι RSF από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να μάχονται ενάντια στον στρατό του Σουδάν, προκειμένου να τον εκδιώξει από τις περιοχές που έχει ανακαταλάβει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει ο Guardian, μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας εξακολουθούν να είναι διασκορπισμένοι στο κέντρο της πόλης, να κρύβονται σε κοντινά κτίρια και να σταθμεύουν σε μέρος του βομβαρδισμένου αεροδρομίου.

BREAKING: Sudan’s Army retakes control of the Presidential Palace in central Khartoum from RSF militias after two years. pic.twitter.com/MWGaeLtHB5



Η κατάληψη του παλατιού, το οποίο συνιστούσε την έδρα της κυβέρνησης πριν από τον πόλεμο, ακολουθεί μήνες σταθερής προέλασης του στρατού στην περιοχή του Χαρτούμ τους τελευταίους μήνες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν συγχωνευτεί από το βορρά και το νότο, περικλείοντας τις RSF.

Μέλη των RSF, που κατέλαβαν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας στα πρώτα στάδια του πολέμου -αναγκάζοντας την κυβέρνηση που πρόσκειται στον στρατό να διαφύγει στο Πορτ Σουδάν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας- έχουν σχεδόν εκδιωχθεί από την πόλη.

Οι RSF και το σχέδιο σύστασης παράλληλης κυβέρνησης

Ωστόσο, η νίκη του στρατού δεν σημαίνει ότι επίκειται το τέλος του πολέμου.

Οι RSF έχουν εδραιώσει τον έλεγχο στην περιοχή του δυτικού Νταρφούρ, μετακινώντας τη χώρα προς την de facto διχοτόμηση.

Σημειώνεται πως οι RSF θέλουν να δημιουργήσουν μία παράλληλη κυβέρνηση στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, αν και αυτό δεν αναμένεται να τύχει ευρείας διεθνούς αναγνώρισης.

Αργά την Πέμπτη, οι RSF ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν την πόλη αλ-Μαλίχα – στρατηγικής σημασίας πόλης της ερήμου στο Βόρειο Νταρφούρ, κοντά στα σύνορα με το Τσαντ και τη Λιβύη.

Η ανθρωπιστική κρίση και ένας ατελείωτος πόλεμος

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά δήλωσε ότι η σύγκρουση στο Σουδάν έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ή προσπαθούν να επιβιώσουν σε καθεστώς απόλυτης πείνας.

Το Σουδάν βιώνει μία τεράστια κοινωνικοπολιτική αστάθεια από τότε που ο λαός εξεγέρθηκε για την απομάκρυνση του αυταρχικού προέδρου, Ομάρ αλ Μπασίρ, το 2019. Ωστόσο, η προσπάθεια της χώρας να μεταβεί σε δημοκρατικό καθεστώς εκτροχιάστηκε, όταν ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν και ο Νταγκάλο ηγήθηκαν στρατιωτικού πραξικοπήματος το 2021.

Finally some non ai generated images of the army following the control of the Sudanese Presidential Palace, which was occupied by the UAE funded RSF militia and was one of their strongholds. pic.twitter.com/he1iUTpWsJ

