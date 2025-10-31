Σουδάν: Παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους, που κατηγορούνται για σφαγές αμάχων

Σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης ανακοίνωσαν σήμερα (31/10/2025) ότι συνέλαβαν πολλούς μαχητές τους που θεωρούνται ύποπτοι για «βιαιοπραγίες» σε βάρος αμάχων κατά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ, την ώρα που ο ΟΗΕ ζητούσε να διενεργηθούν έρευνες «γρήγορα και με διαφάνεια», μετά τις «φρικαλέες μαρτυρίες» για ωμότητες σε αυτήν τη μεγάλη πόλη του Νταρφούρ.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι ΔΤΥ κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχαν ακόμη υπό τον έλεγχό τους. Έκτοτε, οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες για φονικές βιαιοπραγίες εναντίον των κατοίκων της, πολλαπλασιάζονται.

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο ηγέτης των ΔΤΥ Μοχάμεντ Νταγκλό ανακοίνωσε αρχικά ότι διεξάγεται έρευνα για τη δράση ορισμένων παραστρατιωτικών και στη συνέχεια έκανε γνωστό ότι έγιναν συλλήψεις.

«Με βάση τις εντολές της (στρατιωτικής) ιεραρχίας και, σεβόμενοι τον νόμο, τους κανόνες εμπλοκής και την πειθαρχία εν καιρώ πολέμου, οι δυνάμεις μας συνέλαβαν πολλά άτομα (μέλη των ΔΤΥ) που κατηγορούνται για βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν κατά την απελευθέρωση της Ελ Φάσερ» ανακοίνωσε η οργάνωση.

Οι παραστρατιωτικοί διευκρίνισαν ότι συνελήφθη ένας μαχητής που ονομάζεται Άμπου Λούλου ο οποίος είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο TikTok πολλά βίντεο, στα οποία εκτελεί άοπλους ανθρώπους. Σε ένα από αυτά ανοίγει πυρ σε πολλούς ανθρώπους και σε ένα άλλο εμφανίζεται, μαζί με άλλους ενόπλους, μπροστά σε δεκάδες πτώματα.

Οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τον Άμπου Λούλου σε μια φυλακή του Νταρφούρ και διευκρίνισαν ότι πρόκειται να δικαστεί.

Από την Κυριακή, πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν άνδρες ντυμένους με τη στολή των ΔΤΥ να εκτελούν ανθρώπους, με συνοπτικές διαδικασίες, στην Ελ Φάσερ. Οι παραστρατιωτικοί λένε ότι πολλά από αυτά τα πλάνα είναι «κατασκευασμένα» από ιστοτόπους που σχετίζονται με τον στρατό.

Η Εμτιθάλ Μαχμούντ, μια 32χρονη ποιήτρια που κατάγεται από την πόλη αλλά ζει στις ΗΠΑ, είπε ότι σε ένα από τα βίντεο εντόπισε το πτώμα της εξαδέλφης της. «Σε ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δολοφόνοι, οι ΔΤΥ, φαίνεται το πτώμα της στο έδαφος. Και ακούμε έναν των ΔΤΥ να λέει: Σήκω αν μπορείς. Περιγελούν το πτώμα της και αυτό είναι ένα άλλου είδους βασανιστήριο», σχολίασε.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι στην Ελ Φάσερ μπορεί να γίνουν σφαγές εναντίον μειονοτήτων, όπως εκείνες που έγιναν στις αρχές του αιώνα στο Νταρφούρ από τους Άραβες παραστρατιωτικούς Τζαντζαουίντ. Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Γέιλ, που αναλύει βίντεο και δορυφορικές φωτογραφίες, κατέληξε στις τελευταίες ημέρες στο συμπέρασμα ότι διεξάγεται «συστηματική και σκόπιμη εθνοκάθαρση».

Προς το Κορντοφάν

Έπειτα από δύομισι χρόνια πολέμου μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών, οι ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Μπουρχάν ελέγχουν το ανατολικό και το βόρειο Σουδάν (όπου βρίσκονται το Πορτ Σουδάν και το Χαρτούμ) ενώ οι ΔΤΥ έχουν καταλάβει όλο το Νταρφούρ. Στην περιοχή του Κορντοφάν, ανάμεσα στο Νταρφούρ και το Χαρτούμ, διεξάγονται σφοδρές μάχες.

Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ εξέφρασε ανησυχίες την Πέμπτη για την κατάσταση σε αυτήν την Πολιτεία όπου οι συγκρούσεις προκαλούν ήδη «νέα κύματα εκτοπισμένων». Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ωμότητες σε ευρεία κλίματα» των ΔΤΥ στην πόλη Μπάρα, την οποία κατέλαβαν πρόσφατα, είπε η Μάρθα Άμα Ακία Πομπί, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδια για την Αφρική.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 35.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Κορντοφάν.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που εγείρει φόβους για μια νέα διχοτόμηση της χώρας, διεξάγεται με φόντο τους περιφερειακούς ανταγωνισμούς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ΔΤΥ έλαβαν όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τα ΗΑΕ ενώ παρατηρητές λένε ότι ο στρατός στηρίζεται από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και την Τουρκία. Όλες οι χώρες πάντως αρνούνται κάθε εμπλοκή.

