Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν

Σοβαρό περιστατικό βίας συγκλονίζει τη βόρεια Σουηδία, όπου αστυνομική επέμβαση κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα, ενώ στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

25 Δεκ. 2025 23:00
Θανάσιμα πυρά άνοιξαν Σουηδοί αστυνομικοί κατά τη διάρκεια επέμβασης σε κατοικία στην πόλη Μπόντεν, στη βόρεια Σουηδία, έπειτα από καταγγελία για σοβαρή επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να ερευνήσουν πληροφορίες για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε ενοίκους του σπιτιού χρησιμοποιώντας κάποιο είδος όπλου.

Κατά την επιχείρηση σύλληψής του, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να ανοίξουν πυρ. Ο ύποπτος τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε επί τόπου.

Μέσα στην κατοικία, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν νεκρή μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Sweden Herald, η γυναίκα έφερε σοβαρά τραύματα και φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση με μπαλτά. Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η σουηδική αστυνομία έκανε λόγο για «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό» και ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, τόσο ως προς την επίθεση όσο και ως προς τη χρήση θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και θεωρείται στρατηγικής σημασίας περιοχή, καθώς εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

