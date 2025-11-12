Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε για τις κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση

Η Σουηδία κάλεσε την Amazon και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνάντηση προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από καταγγελία της σουηδικής οργάνωσης ChildX, η οποία την περασμένη Δευτέρα υπέβαλε μήνυση κατά της Amazon και δύο άλλων ιστότοπων που διέθεταν προς πώληση τέτοιες κούκλες στη Σουηδία. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η πώληση τέτοιων προϊόντων παραβιάζει τους νόμους κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η σουηδική κυβέρνηση δήλωσε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ηλεκτρονικών πλατφορμών με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους για την προστασία των παιδιών, καθώς και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον.

