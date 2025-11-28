Σουηδία: Σενάρια πολέμου με στρατιωτικά γυμνάσια και τη συμμετοχή του βασιλιά

«Πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις, ιδίως δεδομένης της τωρινής κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια. Βήμα – βήμα και άσκηση – άσκηση, εμείς ενισχύουμε τη συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον

28 Νοέ. 2025 18:42
Pelop News

Από τη σουηδική κυβέρνηση ανακοινώθηκε σήμερα (28/11/2025), σε δελτίο Τύπου μεταφρασμένο και στα ρωσικά, ότι διεξήγαγε γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου, με τη συμμετοχή του βασιλιά της Σουηδίας, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών.

Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 που στρατιωτικές ασκήσεις τέτοιου εύρους οργανώθηκαν με όλους αυτούς τους φορείς, επισήμανε η κυβέρνηση.

«Αυτά τα γυμνάσια πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις, ιδίως δεδομένης της τωρινής κατάστασης αναφορικά με την ασφάλεια. Βήμα – βήμα και άσκηση – άσκηση, εμείς ενισχύουμε τη συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα γυμνάσια, που βασίστηκαν σε ένα σενάριο το οποίο προέβλεπε την κήρυξη ενός πολέμου ή τον κίνδυνο ενός πολέμου, είχαν στόχο να «συζητηθούν μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια» της Σουηδίας σε μια τέτοια κατάσταση.

«Αυτά τα γυμνάσια αφορούν τη διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων, σε εθνικό όπως και σε διεθνές επίπεδο, που θα μπορούσαν να εγείρουν προκλήσεις ή εντάσεις για τη Σουηδία, για τους Σουηδούς πολίτες ή για τα σουηδικά συμφέροντα», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Έπειτα από αυτήν την παράγραφο, ακολουθούσε μια ρωσική μετάφραση της ανακοίνωσης.

Η Ρωσία συνιστά τη βασική απειλή για τη Σουηδία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών και άμυνας της χώρας. Η Στοκχόλμη επιτάχυνε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της μετά την εισβολή της Ουκρανίας και μετά την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ το 2024. Προβλέπει να αφιερώσει εκεί το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων κορωνών ( 27 δισεκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα 10 ετών.

