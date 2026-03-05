Σούζαν Σαράντον: «έγινε αδύνατο» να δουλέψει στο Χόλιγουντ μετά την έκκλησή της για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Η Σούζαν Σαράντον μίλησε ανοιχτά για τις επαγγελματικές συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, είχε η δημόσια στάση της υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αποκαλύπτοντας ότι μετά τις δηλώσεις της «έγινε αδύνατο» να εργαστεί στο Χόλιγουντ.

Σούζαν Σαράντον: «έγινε αδύνατο» να δουλέψει στο Χόλιγουντ μετά την έκκλησή της για κατάπαυση πυρός στη Γάζα
05 Μαρ. 2026 0:05
Pelop News

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Reuters λίγο πριν παραλάβει το Διεθνές Βραβείο Γκόγια από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου στη Βαρκελώνη. Όπως ανέφερε, τον Νοέμβριο του 2023 απολύθηκε από το πρακτορείο της, United Talent Agency (UTA), בעקבות αμφιλεγόμενων δηλώσεών της για τον πόλεμο Ισραήλ–Γάζας.

«Με απέλυσαν από το πρακτορείο μου επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας ανακωχή», δήλωσε. «Έγινε αδύνατο ακόμη και να εμφανιστώ στην τηλεόραση. Δεν μπορούσα να κάνω καμία σημαντική ταινία ή οτιδήποτε συνδεόμενο με το Χόλιγουντ».

Η ίδια εξήγησε ότι στη συνέχεια βρήκε νέους εκπροσώπους στην Αγγλία και την Ιταλία και πλέον δραστηριοποιείται κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές. Πρόσφατα ολοκλήρωσε γυρίσματα στην Ιταλία, ενώ για αρκετούς μήνες εμφανιζόταν στη σκηνή του Old Vic στο Λονδίνο. «Τώρα ειδικεύομαι σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν ξανασκηνοθετήσει, σε ανεξάρτητες παραγωγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συναισθηματικά φορτισμένο τόνο, η Σαράντον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ισπανία και την Ιρλανδία για τη δημόσια στάση τους υπέρ της Γάζας, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι —όπως είπε— για καλλιτέχνες στις ΗΠΑ να βλέπουν ηγέτες και προσωπικότητες να τοποθετούνται ανοιχτά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Javier Bardem, τονίζοντας ότι η ξεκάθαρη στάση του προσφέρει αίσθημα αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντιδράσεις ξεκίνησαν μετά από ομιλία της σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Union Square τον Νοέμβριο του 2023, εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ηθοποιός εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «μετανιώνει βαθιά» για ορισμένα από τα σχόλιά της εκείνη την περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:27 Jim Carrey στα César και η viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι
0:05 Σούζαν Σαράντον: «έγινε αδύνατο» να δουλέψει στο Χόλιγουντ μετά την έκκλησή της για κατάπαυση πυρός στη Γάζα
23:57 «Μου λείπει ένα παιδί και το κομμάτι της οικογένειας, γι’ αυτό έχω τρία σκυλιά και μία γάτα», ο Λάκης Γαβαλάς για την προσωπική του ζωή
23:44 «Χαμένος κρίκος» στο Διάστημα: Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο οργανικό μόριο με θείο
23:33 «Ήταν σχεδόν στο σπίτι», δήλωσε ο σύζυγός της Nicole M. Amor, που σκοτώθηκε στο Κουβέιτ πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ
23:15 Μπλακ άουτ σε όλο το Ιράκ – ΗΠΑ ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα
23:12 Η Ολυμπιάδα πήρε τη νίκη με τα Αραχωβίτικα Ακταίο, ΦΩΤΟ
23:01 Ο απίστευτος λόγος που η Air France βάζει τέλος στις πτήσεις προς Κούβα
22:50 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο 2026
22:40 «Σ΄ αγαπάμε», η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια για τα γενέθλιά του γιου τους Μπρούκλιν
22:31 Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
22:31 Τζον Πουλακίδας: Το βιογραφικό του «λέει» πολλά, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς, ΒΙΝΤΕΟ
22:27 «Η υπομονή έχει και όρια» το μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:11 Super League: Τριπλή ισοβαθμία, αλλά πρώτος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-1 την Κηφισιά
22:00 Σοκ στην Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται ότι δολοφόνησε 5 ηλικιωμένες
21:54 Εξομολόγηση Μπισμπίκη: Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας. Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο
21:45 «Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων», επιμένει ο Κουτσούμπας
21:38 Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη
21:37 Κάρυστος: Πρόβατο έπεσε σε πηγάδι και στήθηκε επιχείρηση για να σωθεί! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ