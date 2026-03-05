Σούζαν Σαράντον: «έγινε αδύνατο» να δουλέψει στο Χόλιγουντ μετά την έκκλησή της για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Reuters λίγο πριν παραλάβει το Διεθνές Βραβείο Γκόγια από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου στη Βαρκελώνη. Όπως ανέφερε, τον Νοέμβριο του 2023 απολύθηκε από το πρακτορείο της, United Talent Agency (UTA), בעקבות αμφιλεγόμενων δηλώσεών της για τον πόλεμο Ισραήλ–Γάζας.

«Με απέλυσαν από το πρακτορείο μου επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας ανακωχή», δήλωσε. «Έγινε αδύνατο ακόμη και να εμφανιστώ στην τηλεόραση. Δεν μπορούσα να κάνω καμία σημαντική ταινία ή οτιδήποτε συνδεόμενο με το Χόλιγουντ».

Η ίδια εξήγησε ότι στη συνέχεια βρήκε νέους εκπροσώπους στην Αγγλία και την Ιταλία και πλέον δραστηριοποιείται κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές. Πρόσφατα ολοκλήρωσε γυρίσματα στην Ιταλία, ενώ για αρκετούς μήνες εμφανιζόταν στη σκηνή του Old Vic στο Λονδίνο. «Τώρα ειδικεύομαι σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν ξανασκηνοθετήσει, σε ανεξάρτητες παραγωγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συναισθηματικά φορτισμένο τόνο, η Σαράντον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ισπανία και την Ιρλανδία για τη δημόσια στάση τους υπέρ της Γάζας, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι —όπως είπε— για καλλιτέχνες στις ΗΠΑ να βλέπουν ηγέτες και προσωπικότητες να τοποθετούνται ανοιχτά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Javier Bardem, τονίζοντας ότι η ξεκάθαρη στάση του προσφέρει αίσθημα αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντιδράσεις ξεκίνησαν μετά από ομιλία της σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Union Square τον Νοέμβριο του 2023, εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ηθοποιός εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «μετανιώνει βαθιά» για ορισμένα από τα σχόλιά της εκείνη την περίοδο.

