Σοβαρή κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα το τμήμα από Άρτα μέχρι Αμφιλοχία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστή παραμένει εδώ και λίγη ώρα η Ιόνια Οδός στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο, μεγάλες ποσότητες χωμάτων και πετρών κάλυψαν πλήρως και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ σε ορισμένα σημεία τα φερτά υλικά πέρασαν ακόμη και πάνω από το στηθαίο ασφαλείας, επηρεάζοντας και το ρεύμα προς Άρτα. Το φαινόμενο, όπως αναφέρεται, βρισκόταν σε εξέλιξη την ώρα που οχήματα κινούνταν στον δρόμο.

Θετικό είναι το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, παρά το ότι αρχικά δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ορισμένοι οδηγοί βρέθηκαν αιφνιδιαστικά μπροστά στο κλειστό οδόστρωμα, ωστόσο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, η κυκλοφορία διεκόπη και εφαρμόστηκαν εκτροπές. Συγκεκριμένα, τα οχήματα που κινούνται προς Αντίρριο εκτρέπονται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ όσοι είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο επέστρεψαν πίσω με οδηγίες της Τροχαίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Οδός αναφέρει ότι λόγω ολίσθησης ορύγματος στο 127ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ τοποθετούνται προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωσή τους. Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

