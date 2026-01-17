Σοβαρή προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την απόσυρση κρίσιμου αντιβιοτικού

Τους σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από την πρόσφατη απόσυρση του αντιβιοτικού τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (TMP/SMX) επισημαίνει με σαφήνεια η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.

Όπως τονίζεται, η απόσυρση τόσο της από του στόματος όσο και της ενδοφλέβιας μορφής του φαρμάκου –η δεύτερη απαραίτητη για νοσοκομειακή χρήση– δημιουργεί σημαντικό θεραπευτικό κενό στην αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων, για τις οποίες η συγκεκριμένη αγωγή αποτελεί μοναδική και αναντικατάστατη λύση.

Η Εταιρεία υπογραμμίζει ότι η απουσία της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης της βέλτιστης θεραπείας σε ευπαθείς ομάδες ασθενών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές είναι λιγότερο αποτελεσματικές, πιο τοξικές και σαφώς ακριβότερες.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιοποίησε κατάλογο με 230 φάρμακα που αποσύρθηκαν οριστικά από την ελληνική αγορά στις 31 Δεκεμβρίου 2025, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο αντιβιοτικό, παρά το εξαιρετικά χαμηλό κόστος του και τη μεγάλη του κλινική αξία.

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων επισημαίνει ότι η TMP/SMX είναι φάρμακο εκλογής για λοιμώξεις από Nocardia spp σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπου οι εναλλακτικές θεραπείες απαιτούν συνδυασμούς αντιβιοτικών με αυξημένη τοξικότητα και μακρά νοσηλεία. Αποτελεί επίσης θεραπεία πρώτης γραμμής για την πνευμονία από Pneumocystis jirovecii σε ασθενείς με HIV/AIDS, μεταμοσχευμένους και γενικά ανοσοκατεσταλμένους, ενώ χρησιμοποιείται και προληπτικά στους ίδιους πληθυσμούς.

Παράλληλα, το φάρμακο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη θεραπεία και την προφύλαξη της εγκεφαλικής τοξοπλάσμωσης, καθώς και στην τοξοπλάσμωση της κύησης ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, όταν δεν είναι ανεκτά ή διαθέσιμα άλλα σχήματα. Η έλλειψή του περιορίζει δραματικά τις θεραπευτικές επιλογές και αυξάνει τον κίνδυνο δυσμενούς έκβασης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού από ευαίσθητα στελέχη, καθώς η απουσία της TMP/SMX οδηγεί αναγκαστικά στη χρήση αντιβιοτικών ευρύτερου φάσματος, με άμεσες συνέπειες στην επιδείνωση της μικροβιακής αντοχής – ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα δημόσιας υγείας διεθνώς.

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων καταλήγει τονίζοντας ότι η επάνοδος της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης στην εμπορική κυκλοφορία είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων σε ευάλωτους ασθενείς.

