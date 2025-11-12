Σοβαρό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός μηχανής χτύπησε στο παρμπρίζ! ΦΩΤΟ

Όλα έγιναν στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά

12 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Στα Χανιά είχαμε τροχαίο με μια γυναίκα που επέβαινε σε μηχανή να τραυματίζεται σοβαρά.

«Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο

Σύμφωνα με το flashnews.gr το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στα φανάρια της διασταύρωσης της Αγίας Μαρίνας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Τα συντρίμμια της μοτοσυκλέτας, μάλιστα, σκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση στον δρόμο, ενώ το όχημα σταμάτησε σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, σοβαρά τραυματισμένη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
