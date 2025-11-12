Σοβαρό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση, η οδηγός μηχανής χτύπησε στο παρμπρίζ! ΦΩΤΟ

Στα Χανιά είχαμε τροχαίο με μια γυναίκα που επέβαινε σε μηχανή να τραυματίζεται σοβαρά.

«Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο

Σύμφωνα με το flashnews.gr το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στα φανάρια της διασταύρωσης της Αγίας Μαρίνας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Τα συντρίμμια της μοτοσυκλέτας, μάλιστα, σκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση στον δρόμο, ενώ το όχημα σταμάτησε σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, σοβαρά τραυματισμένη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



