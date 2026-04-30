Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Παράσυρση μητέρας και παιδιού, αναζητείται ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, στον Νέο Δρόμο, κοντά στην οδό Αμερικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο που έβγαινε από πρατήριο καυσίμων συγκρούστηκε με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι δύο επιβάτες του δικύκλου εκσφενδονίστηκαν στο οδόστρωμα και τραυματίστηκαν.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση και αυτή τη στιγμή αναζητείται από τις αρχές.

