Τραγωδία στα Μακρίσια: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 13χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 13χρονος μαθητής το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Μακρίσια της Ηλείας. Το ανήλικο αγόρι, το οποίο κινούνταν με πατίνι, ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία του χωριού. Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Η σύγκρουση περιγράφεται ως εξαιρετικά σφοδρή, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα στον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή και τη μάχη που δόθηκε στα επείγοντα, ο μαθητής δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του 13χρονου.

Πηγή: patrisnews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



