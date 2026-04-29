Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Αναφορές για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή των Ιλισίων και της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που έπεσαν στις φοιτητικές εστίες.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου, μετά από δύο τηλεφωνήματα που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Η πρώτη κλήση ανέφερε επεισόδιο μεταξύ αγνώστων ατόμων, ενώ η δεύτερη κλήση έκανε λόγο για πυροβολισμούς στην περιοχή των εστιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στην Ελληνική Αστυνομία, υπήρξε επεισόδιο μεταξύ αγνώστων ατόμων πίσω από τις εστίες, στο ύψος του μαγειρείου, κατά το οποίο ακούστηκαν ήχοι που θύμιζαν πυροβολισμούς. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα άτομο να κυνηγάει ένα άλλο και να πυροβολεί εναντίον του.

Αμέσως μετά τις αναφορές, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ούτε κάλυκες πυροβόλων όπλων, ούτε ύποπτα άτομα στην περιοχή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό με χρήση όπλου ή για παρεξήγηση, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί.

