Σπ. Αντωνόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή είναι τεράστιος σύλλογος – Να μη γίνουν ξανά τα ίδια λάθη»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε σήμερα ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τη φετινή «πολύ πολύ δύσκολη» χρονιά και τη μάχη της παραμονής.

Ο τεχνικός χαρακτήρισε τη χρονιά εξαιρετικά δύσκολη, με προβληματικό καλοκαιρινό σχεδιασμό και καθυστερημένη οργάνωση που επηρέασαν όλη την πορεία της ομάδας, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την παραμονή της ομάδας.

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



