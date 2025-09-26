Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ

Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά για το εντυπωσιακό βίντεο που έγινε viral

Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ
26 Σεπ. 2025 8:16
Pelop News

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο οπτικό φαινόμενο κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία, όταν κατά τη διάρκεια πτώσης με αλεξίπτωτο στις 13 Σεπτεμβρίου αντίκρισαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο. Το βίντεο, που τράβηξε ο Πολ Ντιούερι μαζί με την ομάδα Sky Langer, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Για να δώσει απαντήσεις σχετικά με την εικόνα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε σε ανάρτησή του ότι «το ουράνιο τόξο είναι στην πραγματικότητα ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως, που δημιουργείται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα στα σταγονίδια νερού».

Ωστόσο, όπως τόνισε, από το έδαφος συνήθως βλέπουμε μόνο το μισό ουράνιο τόξο, αφού ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και γίνεται ορατό μόνο το πάνω τμήμα του.

Ο κ. Κολυδάς πρόσθεσε ότι ολόκληρος ο κύκλος μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες: από αεροσκάφος, από μεγάλα υψόμετρα με σύννεφα ή ομίχλη, αλλά και κοντά σε καταρράκτες ή σιντριβάνια, όπου λεπτές σταγόνες νερού αντανακλούν το φως. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το «αντιηλιακό σημείο», δηλαδή το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο – όπως συνέβη και στο βίντεο των αλεξιπτωτιστών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:40 Πάτρα: Νέα αποχή των δικηγόρων
8:38 Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στα «παράνομα» Airbnb από 1η Οκτωβρίου
8:36 Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
8:30 Έρευνα Nexi: Τι αγοράζουν οι Έλληνες από e-shops, άνοδος στις ψηφιακές πληρωμές
8:30 Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο
8:26 Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη
8:23 Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»
8:16 Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα
8:16 Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ
8:05 Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ
7:59 MyDATA: Αναβάλλεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής
7:52 Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ
7:48 Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και ανέμους, η πρόγνωση για την Πατρα
7:43 Σεισμός τα ξημερώματα στο Ιόνιο ταρακούνησε τη Ζάκυνθο
7:39 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:32 Τραμπ για Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψω να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη»
7:23 Τα μηνύματα της σημερινής ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
7:12 Ανατολίτικο παζάρι
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ