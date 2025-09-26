Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο οπτικό φαινόμενο κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία, όταν κατά τη διάρκεια πτώσης με αλεξίπτωτο στις 13 Σεπτεμβρίου αντίκρισαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο. Το βίντεο, που τράβηξε ο Πολ Ντιούερι μαζί με την ομάδα Sky Langer, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Για να δώσει απαντήσεις σχετικά με την εικόνα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε σε ανάρτησή του ότι «το ουράνιο τόξο είναι στην πραγματικότητα ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως, που δημιουργείται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα στα σταγονίδια νερού».

Ωστόσο, όπως τόνισε, από το έδαφος συνήθως βλέπουμε μόνο το μισό ουράνιο τόξο, αφού ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και γίνεται ορατό μόνο το πάνω τμήμα του.

Ο κ. Κολυδάς πρόσθεσε ότι ολόκληρος ο κύκλος μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες: από αεροσκάφος, από μεγάλα υψόμετρα με σύννεφα ή ομίχλη, αλλά και κοντά σε καταρράκτες ή σιντριβάνια, όπου λεπτές σταγόνες νερού αντανακλούν το φως. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το «αντιηλιακό σημείο», δηλαδή το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο – όπως συνέβη και στο βίντεο των αλεξιπτωτιστών.

