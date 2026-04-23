Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά ένα «μαγικό» σφουγγάρι για λεκέδες σε τοίχους, παπούτσια ή άλλες δύσκολες επιφάνειες, γνωρίζουν πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι. Νέα έρευνα, όμως, στρέφει την προσοχή σε μια λιγότερο ορατή πλευρά της χρήσης του: την απελευθέρωση μικροπλαστικών στο περιβάλλον.

Γιατί καθαρίζει τόσο αποτελεσματικά

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα σφουγγάρια μελαμίνης κατασκευάζονται από πολυμερές μελαμίνης-φορμαλδεΰδης. Πρόκειται για ένα υλικό με δομή που θυμίζει σκληρό αφρώδες πλέγμα από πολύ λεπτές πλαστικές ίνες.

Παρότι στην αφή δίνουν την αίσθηση ότι είναι μαλακά, στην πράξη λειτουργούν σαν ένα εξαιρετικά λεπτό γυαλόχαρτο. Αυτή ακριβώς η μηχανική τριβή είναι που τους επιτρέπει να αφαιρούν δύσκολους λεκέδες χωρίς τη χρήση χημικών καθαριστικών.

Το ίδιο, όμως, το χαρακτηριστικό που τα κάνει τόσο αποτελεσματικά οδηγεί και στη σταδιακή φθορά τους κατά τη χρήση.

Τα μικροπλαστικά μέσα στο σπίτι μας: Πού κρύβονται και πώς να προστατευτούμε

Πώς απελευθερώνονται τα μικροπλαστικά

Καθώς το σφουγγάρι χρησιμοποιείται, μικρά τμήματα του υλικού αποκολλώνται. Στη συνέχεια, αυτά διασπώνται σε ακόμη μικρότερες ίνες μικροπλαστικού, δηλαδή σωματίδια κάτω από τα 5 χιλιοστά.

Όταν το σφουγγάρι ξεπλένεται στον νεροχύτη, οι ίνες αυτές περνούν στο σύστημα αποχέτευσης. Από εκεί, μέρος τους μπορεί να καταλήξει σε ποτάμια και θάλασσες, όπου προσλαμβάνεται από ψάρια και άλλους οργανισμούς, περνώντας τελικά στην τροφική αλυσίδα.

Τα τρόφιμα που «κρύβουν» μικροπλαστικά, τι προκαλούν στην υγεία

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές Yu Su, Baoshan Xing και Rong Ji εξέτασαν σφουγγάρια από γνωστές εταιρείες, δοκιμάζοντάς τα πάνω σε τραχιές επιφάνειες.

Η μελέτη έδειξε ότι η πυκνότητα του σφουγγαριού παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα πιο πυκνά σφουγγάρια φθείρονται πιο αργά και απελευθερώνουν λιγότερες ίνες, ενώ τα πιο ελαφριά και λιγότερο ανθεκτικά διασπώνται πιο γρήγορα.

Οι υπολογισμοί των ερευνητών δείχνουν ότι κάθε γραμμάριο φθαρμένου υλικού μπορεί να απελευθερώσει περίπου 6,5 εκατομμύρια ίνες μικροπλαστικού. Με βάση τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις τους, το μέγεθος αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια ίνες τον μήνα παγκοσμίως, με την πραγματική ποσότητα να ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Από τον καφέ στο εμφιαλωμένο νερό: Ποιο ρόφημα είχε τα περισσότερα μικροπλαστικά

Πώς μπορεί να περιοριστεί η ρύπανση

Οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση πιο ανθεκτικών και πυκνών σφουγγαριών, τα οποία φθείρονται πιο αργά και, κατά συνέπεια, απελευθερώνουν λιγότερα μικροπλαστικά.

Από την πλευρά των καταναλωτών, αναφέρονται επίσης λύσεις όπως η επιλογή φυσικών υλικών καθαρισμού ή η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Μικροπλαστικά: Φτάνουν στον εγκέφαλό μας μόλις δύο ώρες μετά την κατάποση

Ένα πρακτικό προϊόν με κρυφό κόστος

Τα σφουγγάρια μελαμίνης έχουν καθιερωθεί ως εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο καθαρισμού. Η νέα αυτή επιστημονική καταγραφή, ωστόσο, δείχνει ότι η ευρεία χρήση τους μπορεί να συνδέεται με ένα πρόβλημα που μέχρι πρόσφατα περνούσε σχεδόν απαρατήρητο: τη συνεχή απελευθέρωση μικροπλαστικών στο περιβάλλον.

