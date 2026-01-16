Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών – Πληρωμές σε 23 ημέρες

Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εμφανίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την ώρα που ο μέσος χρόνος πληρωμής κινείται αισθητά κάτω από το όριο που προβλέπει η νομοθεσία.

Στα 167.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Οικονομικών – Πληρωμές σε 23 ημέρες
16 Ιαν. 2026 12:40
Pelop News

Στα 167.000 ευρώ διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Πέρα από τον περιορισμό του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ταχύτητα εξόφλησης των δαπανών. Ο μέσος χρόνος πληρωμής του υπουργείου ανέρχεται στις 23 ημέρες, επίδοση που είναι κατά 7 ημέρες ταχύτερη από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, πέραν του οποίου αρχίζει ο υπολογισμός τόκων υπερημερίας.

Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε εντός του 2025, ποσό 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκε μέσω φορολογικών υποχρεώσεων. Το στοιχείο αυτό μεταφράζεται σε άμεσο όφελος για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων, περιορίζοντας την ανάγκη εκροών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας τον αριθμό τους από 120 σε 70 μέσα στο 2025. Η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

