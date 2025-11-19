Στα 41 του χρόνια ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία ΒΙΝΤΕΟ

Ο "Βασιλιάς" μπήκε στην 23η του σεζόν (!) στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και έγινε ο πρώτος παίκτης που το καταφέρνει

19 Νοέ. 2025
Ο Λεμπρός Τζέινς είναι ο απόλυτος “βασιλιάς” του NBA και δεν σταματάει να γράφει ιστορία.

Πάτησε παρκέ για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Τζαζ και το όνομά του μπήκε για ακόμα μία φορά με χρυσά γράμματα στα βιβλία του NBA.

Ο “Βασιλιάς” μπήκε στην 23η του σεζόν (!) στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και στα σχεδόν 41 του έγινε ο πρώτος παίκτης που το καταφέρνει.

Στην πρώτη του φετινή εμφάνιση με τους Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν εξαιρετικός, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη επί των Τζαζ με 140-125.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά και σημείωσε double-double με 11 πόντους και 12 ασίστ. Κορυφαίος για ένα ακόμη παιχνίδι των «λιμνανθρώπων» ήταν ο Ντόντσιτς, με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

20 πόντους και 14 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Έιτον, ενώ στους 26 πόντους σταμάτησε ο Ριβς για τους Λέικερς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 11-4

Για την ομάδα της Γιούτα, πάλεψε ο Τζορτζ με 33 πόντους και ο Μάρκανεν με 31 πόντους.


Οι Λέικερς φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της Δύσης και θα δώσουν μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

