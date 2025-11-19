Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ξεπερνά εμπόδια, εντυπωσιάζει και δίνει μάχη με τις απουσίες

Η νεοφώτιστη στη National League 1 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου εντυπωσιάζει με τον εντός έδρας απολογισμό της στο πρωτάθλημα διατηρώντας το αήττητο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Που θα δείτε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Βιλερμπάν-Μονακό και Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις

Η μεγαλύτερη και ιστορική νίκη της ήταν αυτή επί του Απόλλωνα (82-64) την 5η αγωνιστική, αλλά φαίνεται ότι τη…μάτιασαν!

Ο λόγος; Από τότε δεν έχει καταφέρει να παίξει ποτέ πλήρης χάνοντας κάθε αγωνιστική βασικά της στελέχη! Τελευταίος που τραυματίστηκε και μάλιστα αρκετά σοβαρά στο παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας βγάζοντας τον δεξί του ώμο ο φορμαρισμένος, Γιώργος Νεόφυτος, που θα λείψει για μεγάλο διάστημα.

Ακόμη στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014, αλλά και στο επόμενο με τον Έσπερο Λαμίας απουσίαζε ο τραυματίας Τζόρτζε Ντόκιτς, ενώ στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014 τραυματίστηκε ο Περικλής Μπαζίνας και απουσίαζε στην αναμέτρηση με τον Έσπερο Λαμίας.

Με όλα αυτά τα προβλήματα η Ένωση είναι αναγκασμένη να ξεπερνά εμπόδια και να δίνει μάχη εκτός από τους αντιπάλους και με τις δικές της ατυχίες, σε ένα κρίσιμο διάστημα της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής θα παίξει «εκτός» με τον πρωτοπόρο Κρόνο και αμέσως μετά ακολουθούν το ντέρμπι εντός έδρας με το Παγκράτι (29/11) και το παιχνίδι δοκιμασία με τον Ιόνιο (6/12) στην Κέρκυρα.

