Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ξεπερνά εμπόδια, εντυπωσιάζει και δίνει μάχη με τις απουσίες

Μετά την ιστορική και μεγάλη της νίκη επί του Απόλλωνα δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ποτέ πλήρης

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ξεπερνά εμπόδια, εντυπωσιάζει και δίνει μάχη με τις απουσίες
19 Νοέ. 2025 8:38
Pelop News

Η νεοφώτιστη στη National League 1 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου εντυπωσιάζει με τον εντός έδρας απολογισμό της στο πρωτάθλημα διατηρώντας το αήττητο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Που θα δείτε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Βιλερμπάν-Μονακό και Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις

Η μεγαλύτερη και ιστορική νίκη της ήταν αυτή επί του Απόλλωνα (82-64) την 5η αγωνιστική, αλλά φαίνεται ότι τη…μάτιασαν!

Ο λόγος; Από τότε δεν έχει καταφέρει να παίξει ποτέ πλήρης χάνοντας κάθε αγωνιστική βασικά της στελέχη! Τελευταίος που τραυματίστηκε και μάλιστα αρκετά σοβαρά στο παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας βγάζοντας τον δεξί του ώμο ο φορμαρισμένος, Γιώργος Νεόφυτος, που θα λείψει για μεγάλο διάστημα.

Ακόμη στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014, αλλά και στο επόμενο με τον Έσπερο Λαμίας απουσίαζε ο τραυματίας Τζόρτζε Ντόκιτς, ενώ στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 2014 τραυματίστηκε ο Περικλής Μπαζίνας και απουσίαζε στην αναμέτρηση με τον Έσπερο Λαμίας.

Με όλα αυτά τα προβλήματα η Ένωση είναι αναγκασμένη να ξεπερνά εμπόδια και να δίνει μάχη εκτός από τους αντιπάλους και με τις δικές της ατυχίες, σε ένα κρίσιμο διάστημα της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής θα παίξει «εκτός» με τον πρωτοπόρο Κρόνο και αμέσως μετά ακολουθούν το ντέρμπι εντός έδρας με το Παγκράτι (29/11) και το παιχνίδι δοκιμασία με τον Ιόνιο (6/12) στην Κέρκυρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ