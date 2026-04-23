Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στην κατοχή του κάνναβη, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σιδερογροθιά και ξύλινη ράβδος. Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

23 Απρ. 2026 12:52
Pelop News

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο ένας ημεδαπός άνδρας, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Κατά τον έλεγχο που του έγινε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 5,5 γραμμάρια κάνναβης, μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μία μεταλλική σιδερογροθιά και μία ξύλινη ράβδο τύπου γκλομπ.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψή του, ενώ τα κατασχεμένα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

