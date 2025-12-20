Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο πέμπτος εμπλεκόμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Αρνείται κάθε συμμετοχή

Την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας πέρασε στις 11 το πρωί του Σαββάτου (20/12/2025) ο πέμπτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Πρόκειται για 30χρονο, γόνο γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, ενώ σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να είχε συντονιστικό ρόλο στις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων πριν από το έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος βρισκόταν στη Γερμανία από τις 2 Δεκεμβρίου σε προγραμματισμένο ταξίδι. Επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη αεροπορικώς και στη 1 τα ξημερώματα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, χρησιμοποιώντας υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρνείται κάθε συμμετοχή στην υπόθεση.

Ο ρόλος του 30χρονου

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 30χρονος φέρεται να ήταν ένα από τα τέσσερα άτομα που είχαν προμηθευτεί πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι αρχές τον εμφανίζουν ως τον άνθρωπο που μιλούσε μέσω ενός από τα τηλέφωνα με τον 22χρονο φερόμενο ως εκτελεστή.

Η έρευνα έχει δείξει ότι συνολικά τέσσερα πακιστανικά τηλέφωνα εντάχθηκαν στον σχεδιασμό της δολοφονίας, προκειμένου να μην καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των χρηστών. Το πρώτο φέρεται να χρησιμοποιούσε ο ανιψιός του θύματος, το δεύτερο ο 32χρονος επιχειρηματίας, ενώ τα άλλα δύο ο 22χρονος φυσικός αυτουργός και ο 30χρονος κατηγορούμενος.

Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν συχνή επικοινωνία στις 4 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από το διπλό φονικό, την ώρα που οι δύο 22χρονοι κατευθύνονταν προς τη Μεσσηνία. Ο 30χρονος φέρεται να ενημέρωνε τον εκτελεστή για τις κινήσεις του 68χρονου θύματος.

Το προφίλ του κατηγορούμενου

Ο 30χρονος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος απεβίωσε πριν από πέντε χρόνια. Ο πατέρας του είχε ζήσει για χρόνια στη Γερμανία ως μετανάστης και, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ανέπτυξε σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος κληρονόμησε ακίνητη περιουσία στην Πλάκα, την οποία πούλησε στη μητέρα και την αδερφή του έναντι 900.000 ευρώ. Διατηρεί κατάστημα με τουριστικά είδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι συνέταιρος και φίλος του 32χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το σύνολο των επικοινωνιών και των κινήσεων των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

