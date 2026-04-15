Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper

15 Απρ. 2026 19:02
Pelop News

Ένα κρίσιμο ορόσημο για την αμυντική θωράκιση της χώρας επετεύχθη σήμερα, με την παράδοση του 50ού εκσυγχρονισμένου μαχητικού F-16 στην έκδοση Viper. Η ανακοίνωση έγινε από κοινού από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και τη Lockheed Martin, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο του φιλόδοξου αυτού εξοπλιστικού προγράμματος.

 Η μετάβαση του στόλου στην έκδοση Viper προσδίδει στους Έλληνες χειριστές προηγμένα εργαλεία εντοπισμού και αντίδρασης σε απειλές, με ταχύτητα και ακρίβεια που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Οι νέες δυνατότητες των αεροσκαφών δοκιμάστηκαν επιτυχώς υπό πραγματικές συνθήκες κατά την πρόσφατη άσκηση «Ηνίοχος 2026», όπου οι αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας επέτρεψαν την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε περιβάλλον υψηλής έντασης.

 Ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, τόνισε πως το έργο εξελίσσεται πλέον με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύει την ελληνική οικονομία και τεχνογνωσία, καθώς:

  • Ο εκσυγχρονισμός πραγματοποιείται εγχώρια, στις εγκαταστάσεις της Τανάγρας.

  • Ενισχύεται η τεχνική επάρκεια των Ελλήνων μηχανικών και τεχνικών.

  • Διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη υποστήριξη του στόλου από την εγχώρια βιομηχανία.

Από την πλευρά της Lockheed Martin, ο αντιπρόεδρος Mike Shoemaker υπογράμμισε ότι στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας σταθερής βάσης υποστήριξης για την Πολεμική Αεροπορία, επενδύοντας σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συμμαχική ετοιμότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

