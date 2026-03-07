Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ προκρίθηκαν στον ημιτελικό του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο.

Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ Ετοιμος για τον ημιτελικό οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
07 Μαρ. 2026 14:37
Pelop News

Στα ημιτελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών Κ20 προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς νίκησε στον προημιτελικό στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, τον ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 17-8. Τα 8λεπτα: 4-1, 6-0, 2-3, 5-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 3, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 4, Λαμπάτου 3, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα 4, Κακαϊδή 1.
Στον ημιτελικό του Σαββάτου (19.45) η ΝΕΠ θα αντιμετωπίσει τον Αλιμο που νίκησε τον Ολυμπιακό στον άλλον προημιτελικό με σκορ 15-13.

