Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Στα ημιτελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών Κ20 προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς νίκησε στον προημιτελικό στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, τον ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 17-8. Τα 8λεπτα: 4-1, 6-0, 2-3, 5-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 3, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 4, Λαμπάτου 3, Μιχαλάτου 1, Ειρ. Τσίγκα 4, Κακαϊδή 1.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (19.45) η ΝΕΠ θα αντιμετωπίσει τον Αλιμο που νίκησε τον Ολυμπιακό στον άλλον προημιτελικό με σκορ 15-13.

