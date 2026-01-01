Στα «λευκά» η Εύβοια: Χειμωνιάτικο τοπίο με τσουχτερό κρύο, πού χιόνισε

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 στην Εύβοια, με χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Evia Online, το χιόνι έχει φτάσει περίπου τους 50 πόντους στον Άγιο Αθανάσιο και προς την περιοχή Γλυφάδα, δημιουργώντας εντυπωσιακό λευκό τοπίο αλλά και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε ορισμένα σημεία η κίνηση γίνεται με δυσκολία λόγω παγετού και συσσώρευσης χιονιού. Οι αρχές συνιστούν ανεπιφύλακτα τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για την ασφαλή μετακίνηση, ιδιαίτερα σε επαρχιακούς και ορεινούς δρόμους.

