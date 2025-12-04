Στα Μάλγαρα οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών: Στο πλευρό των αγροτών με τα δικά τους αιτήματα ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις παίρνουν νέες διαστάσεις, καθώς στον δρόμο κατεβαίνουν πλέον και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών από τη Μακεδονία. Με νεκροφόρες και οργανωμένη παρουσία, ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες στα Μάλγαρα, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου τους.

04 Δεκ. 2025 11:25
Pelop News

Κλιμακώνεται το μέτωπο των κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με νέους επαγγελματικούς κλάδους να συντάσσονται με τους αγρότες. Σήμερα, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών της Μακεδονίας συγκεντρώθηκαν στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και με νεκροφόρες κατευθύνθηκαν στα διόδια Μαλγάρων, όπου θα συμμετάσχουν στο μπλόκο, ζητώντας λύσεις σε χρόνια θεσμικά κενά που αφορούν τη λειτουργία του επαγγέλματός τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κλάδου, Νέστωρ Νικολόπουλος, οι λειτουργοί των γραφείων τελετών αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που απαιτούν άμεση θεσμική παρέμβαση. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των γραφείων τελετών, καθώς η σημερινή ρύθμιση βασίζεται ακόμη σε πλαίσιο του 1967. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη αδειοδότησης των ψυκτικών θαλάμων, διαδικασία που παραμένει «στον αέρα» εδώ και χρόνια.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι η ίδρυση σχολής επαγγελματικής κατάρτισης για τα επαγγέλματα κηδείας, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η τυπική επάρκεια του κλάδου.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπενθυμίζουν ότι έχουν ήδη αποστείλει υπόμνημα στον πρωθυπουργό, ζητώντας άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των ζητημάτων. Με τη σημερινή τους παρουσία στα Μάλγαρα, δηλώνουν ότι θέλουν να αναδείξουν τα προβλήματά τους και ταυτόχρονα να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους.


