Στα πράσα στη Διαλογή: 40χρονος ξήλωνε καλώδια του ΟΣΕ – Έπεσε από την κούραση στην καταδίωξη

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη 40χρονος στη Διαλογή Θεσσαλονίκης, την ώρα που αφαιρούσε καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.

Στα πράσα στη Διαλογή: 40χρονος ξήλωνε καλώδια του ΟΣΕ – Έπεσε από την κούραση στην καταδίωξη
03 Μαρ. 2026 14:16
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 40χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα να αφαιρεί καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στη Διαλογή Θεσσαλονίκης, όταν έγινε αντιληπτός από φύλακα του Οργανισμού.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, αστυνομικοί τον καταδίωξαν, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε όταν, λόγω κόπωσης, έπεσε στο έδαφος.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και απείθεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την κατάθεση του φύλακα, ο κατηγορούμενος είχε εμφανιστεί άλλες τρεις φορές στο ίδιο σημείο την προηγούμενη Κυριακή – δύο φορές τα ξημερώματα και μία το απόγευμα – αφαιρώντας συνολικά περίπου 70 κιλά καλωδίων χαλκού.

Στην κατοχή του 40χρονου, ομογενούς από τη Γεωργία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης μήκους 50 εκατοστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ