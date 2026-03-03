Στα πράσα στη Διαλογή: 40χρονος ξήλωνε καλώδια του ΟΣΕ – Έπεσε από την κούραση στην καταδίωξη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 40χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα να αφαιρεί καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στη Διαλογή Θεσσαλονίκης, όταν έγινε αντιληπτός από φύλακα του Οργανισμού.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, αστυνομικοί τον καταδίωξαν, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε όταν, λόγω κόπωσης, έπεσε στο έδαφος.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και απείθεια και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κατά την κατάθεση του φύλακα, ο κατηγορούμενος είχε εμφανιστεί άλλες τρεις φορές στο ίδιο σημείο την προηγούμενη Κυριακή – δύο φορές τα ξημερώματα και μία το απόγευμα – αφαιρώντας συνολικά περίπου 70 κιλά καλωδίων χαλκού.

Στην κατοχή του 40χρονου, ομογενούς από τη Γεωργία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης μήκους 50 εκατοστών.

