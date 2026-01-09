Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων: Περιορισμένες δυσκολίες στις θαλάσσιες συνδέσεις του Αργοσαρωνικού – Ποια δρομολόγιο δεν εκτελούνται

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της χώρας, καθώς οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, μικρές δυσχέρειες εξακολουθούν να καταγράφονται στις θαλάσσιες συνδέσεις του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Στα δυτικά της χώρας, και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης: Χιονοπτώσεις σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία: Σε ποια σημεία είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Από το Λιμενικό Σώμα γίνεται γνωστό ότι προσωρινά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων στην περιοχή.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν εντός της ημέρας καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



