  STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά

06 Φεβ. 2026 14:53
Το θέατρο act φιλοξενεί τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά σε μια ξεκαρδιστική παράσταση την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:30.

Ο Αλέξανδρος Τιτκώβ ξεκίνησε κωμωδία το 2011. Είναι από τα πρώτα τρολλ στο youtube, γνωστός τότε ως NightpowerGR. Έχει παίξει με όλη την αφρόκρεμα της ελληνόφωνης σκηνής σε μπαρ, θέατρα, φεστιβάλ, και πλατείες – καλός μαϊντανός ακούγεται! Το σταντ απ του είναι σα να βλέπεις ένα τρελό να παραληρεί λέγοντας ακραία πράγματα. Προλάβετε τον ζωντανά πριν τα παρατήσει όλα και γίνει μπανανιέρος στο Πουέρτο Ρίκο. Άντε, γιατί όποτε θέλει το κλείνει και φεύγει, σε τίποτα δε τό ‘χει.

Η Ρούλη Μπουραντά γεννήθηκε το 1992 στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (spoiler: δεν τη λέγαν Ρούλη!). Από το 2019 δραστηριοποιείται στην stand-up σκηνή της Αθήνας και έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο καυστικές και αυθεντικές κωμικούς της γενιάς της. Με φεμινιστικό χιούμορ και αστείρευτη ενέργεια. Η Ρούλη έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ελληνικής κωμωδίας, κέρδισε το διαγωνισμό Logopaignia Fight Night στο Theatro Avaton το 2024 και έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ όπως το Athens Comedy Festival 2024, το Φεστιβάλ Κωμωδίας Κρήτης 2024 και το πιο σημαντικό όλων, το CatFestival! Το 2024 παρουσίασε την double bill παράσταση “Joke Fiction” και τώρα κάνει την πρώτη της solo stand up comedy παράσταση “Πυρ, Γυνή & Comedy”! Επίσης, είναι δημιουργός & host του podcast “ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ”, που συζητά με χιούμορ και καυστικότητα όλα εκείνα που… πρέπει να λέγονται!

 

Ο Κώστας Κρύος ξεκίνησε το Stand Up Comedy συστηματικά το 2019 στην Αθήνα. Παράλληλα συμμετείχε στις εκπομπές Pitatakes και Beeratakes στο YouTube καθώς κάνει και μια προσπάθεια να φτιάξει δικά του βίντεο. Τα φεστιβάλ δεν άργησαν να του τραβήξουν την προσοχή και έπαιξε στο 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Athens Comedy Festival, στο 2ο Φεστιβάλ Κωμωδίας Κρήτης, στο Cat Festival και στο Burger Fest. Που και που παλεύει να βγει εκτός Αθήνας μιας και στην πρωτεύουσα έχει παίξει από το ΛΟΣΑΝΤΖΕΛΕ Comedy Club μέχρι τα Friday’s μέχρι το σαλόνι του μπροστά στους γονείς του.

 

Ο Χρήστος Κασραντάς, παρόλο που μοιάζει 15, είναι 22 χρονών και ασχολείται τα τελευταία 2 χρόνια με την κωμωδία . Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε δεκάδες παράστασεις στην Πάτρα, συχνάζει σε λαϊκές και κριτικάρει λέσχες πανεπιστημίων.  Έχει ένα ακόμα παιδικό δόντι (άσχετο), ενώ προσπαθεί μέσω της κωμωδίας του να φέρει μια φρέσκια οπτική μέσα από τα μάτια ενός 22χρονου φοιτητή στην Πάτρα.

4 Διαφορετικοί κωμικοί, 4 διαφορετικά στυλ και 4 διαφορετικές οπτικές σας περιμένουν για μια ξεκαρδιστική βραδιά την Παρασκεύη 13 Φεβρουαρίου στις 21:30  στο θέατρο ACT!

 

Info:

Παρασκευή 13/2 στις 21:15

Στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα)

Εισιτήρια: 9€ (προπώληση) και 10€ (ταμείο)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 – 6936122263

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/stand-up-comedy-sto-theatro-act/

 

STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
