Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν μεταξύ 2001 και 2021 στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
23 Ιαν. 2026 21:00
Pelop News

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν ήταν «προσβλητική και ειλικρινά αποκρουστική», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

«Θεωρώ τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές και δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προκάλεσαν τέτοιο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», τόνισε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν ο ίδιος είχε κάνει τέτοιου είδους σχόλιο, «σίγουρα θα ζητούσε συγγνώμη».


Φόρος τιμής σε 457 Βρετανούς στρατιώτες
Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν μεταξύ 2001 και 2021 στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε οργή στους Βρετανούς βουλευτές και βετεράνους με τον ισχυρισμό του ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν. Ο Τραμπ έκανε τα σχόλιά του σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, στην οποία επανέλαβε την άποψή του ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν του ζητούνταν. Όπως είπε, «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ». «Είπαν ότι θα στείλουν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν … και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου».

Οι παρατηρήσεις του προκάλεσαν καταδίκη απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, με επικριτές να επισημαίνουν ότι 457 Βρετανοί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία του στο Βιετνάμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αρκούν μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα για να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας
23:37 Η κόρη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, είναι η ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου!
23:21 Πώς και γιατί η σωστή διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό γάλα
23:01 Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
22:50 Εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους
22:39 Στο τέλος του μήνα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ – Για ποια επιδόματα
22:28 Συναντήσεις για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Δυτική Ελλάδα
22:16 Νέα Υόρκη: Ελάφι εισέβαλε σε τράπεζα από το… παράθυρο
22:05 ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Γαλάτσι: Νεαροί πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 14χρονος
21:41 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
21:32 ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
21:24 Κραν Μοντανά: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ μετά την καταβολή 215.000 ευρώ
21:16 ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
21:08 Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου
21:00 Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
20:52 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
20:44 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ