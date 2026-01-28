Στάρμερ και Μακρόν σε διαδικτυακό «πείραγμα» με φόντο τα viral γυαλιά του δεύτερου

Μια χαλαρή και χιουμοριστική στιγμή μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καταγράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα γυαλιά ηλίου που φόρεσε πρόσφατα ο Μακρόν και τα οποία έγιναν viral.

Ο Κιρ Στάρμερ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να φορά γυαλιά τύπου αεροπόρου, απευθύνοντας χαιρετισμό στα γαλλικά. Το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης του podcast The Political Party, σε κινηματογράφο του Λονδίνου.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Talk to me, Goose», χαρακτηριστική ατάκα της ταινίας Top Gun, η οποία χρησιμοποιείται από τον χαρακτήρα του Μάβερικ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ. Η αναφορά θεωρήθηκε σαφές πείραγμα προς τον Γάλλο πρόεδρο.

Η απάντηση του Εμανουέλ Μακρόν δεν άργησε. Στα σχόλια της ανάρτησης, δημοσίευσε εικόνα σε μορφή κινηματογραφικής αφίσας, εμπνευσμένης από το Top Gun, στην οποία απεικονίζονται οι δύο ηγέτες με στρατιωτικές στολές και γυαλιά ηλίου, πλαισιωμένοι από μαχητικά αεροσκάφη και τις σημαίες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Μακρόν τις προηγούμενες ημέρες είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος τα χρησιμοποίησε λόγω ήπιας οφθαλμικής ενόχλησης, κυρίως κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, στις 20 Ιανουαρίου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση οδήγησε στη δημιουργία πλήθους διαδικτυακών σχολίων και memes, ενώ αποτέλεσε και αντικείμενο αναφοράς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σχολιάσει ειρωνικά το στυλ του Γάλλου προέδρου.

