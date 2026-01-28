Στάρμερ και Μακρόν σε διαδικτυακό «πείραγμα» με φόντο τα viral γυαλιά του δεύτερου

Χιουμοριστική ανταλλαγή αναρτήσεων στα social media, με αναφορές στην ταινία Top Gun και αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση του Γάλλου προέδρου.

Στάρμερ και Μακρόν σε διαδικτυακό «πείραγμα» με φόντο τα viral γυαλιά του δεύτερου
28 Ιαν. 2026 10:16
Pelop News

Μια χαλαρή και χιουμοριστική στιγμή μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν καταγράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα γυαλιά ηλίου που φόρεσε πρόσφατα ο Μακρόν και τα οποία έγιναν viral.

Ο Κιρ Στάρμερ ανάρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να φορά γυαλιά τύπου αεροπόρου, απευθύνοντας χαιρετισμό στα γαλλικά. Το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης του podcast The Political Party, σε κινηματογράφο του Λονδίνου.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Talk to me, Goose», χαρακτηριστική ατάκα της ταινίας Top Gun, η οποία χρησιμοποιείται από τον χαρακτήρα του Μάβερικ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ. Η αναφορά θεωρήθηκε σαφές πείραγμα προς τον Γάλλο πρόεδρο.

Η απάντηση του Εμανουέλ Μακρόν δεν άργησε. Στα σχόλια της ανάρτησης, δημοσίευσε εικόνα σε μορφή κινηματογραφικής αφίσας, εμπνευσμένης από το Top Gun, στην οποία απεικονίζονται οι δύο ηγέτες με στρατιωτικές στολές και γυαλιά ηλίου, πλαισιωμένοι από μαχητικά αεροσκάφη και τις σημαίες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Μακρόν τις προηγούμενες ημέρες είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος τα χρησιμοποίησε λόγω ήπιας οφθαλμικής ενόχλησης, κυρίως κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, στις 20 Ιανουαρίου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση οδήγησε στη δημιουργία πλήθους διαδικτυακών σχολίων και memes, ενώ αποτέλεσε και αντικείμενο αναφοράς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σχολιάσει ειρωνικά το στυλ του Γάλλου προέδρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ