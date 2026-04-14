ΣτΕ: Με το επώνυμο «Ντε Γκρες» και ελληνική ιθαγένεια τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και τη χρήση του επωνύμου «Ντε Γκρες» από δέκα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας έκρινε ως συνταγματικά και νόμιμα το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα και, με τη δημοσίευσή της, παύει κάθε νομική αμφισβήτηση σχετικά με το καθεστώς ιθαγένειας και ονοματοδοσίας των συγκεκριμένων προσώπων.

Πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Με τη δικαστική αυτή εξέλιξη, τα μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνος Β΄ αποκτούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Οι σχετικές προβλέψεις στηρίζονται στο άρθρο 51 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

Η διαδικασία και το νομικό πλαίσιο

Η διαδικασία για την απόδοση της ιθαγένειας ξεκίνησε το 2024, με τη διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, βάσει του νόμου 2215/1994.

Ο νόμος αυτός θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Αναγνώριση του πολιτεύματος που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα του Δημοψήφισμα 1974 Ελλάδα

Ρητή αποδοχή του Συντάγματος

Παραίτηση από τίτλους και αξιώσεις του παρελθόντος

Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών με επιλογή επωνύμου

Τα μέλη της οικογένειας συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση έναντι του ελληνικού κράτους.

Ποιοι αφορά η απόφαση

Η απόφαση αφορά τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, καθώς και τα πέντε παιδιά του Παύλου.

Μετά την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων και στο Μητρώο Πολιτών, απέκτησαν τη δυνατότητα έκδοσης ελληνικής ταυτότητας και διαβατηρίου.

Πολιτικές και νομικές προεκτάσεις

Η απόφαση του ΣτΕ κλείνει ένα πολυετές κεφάλαιο που παρέμενε ανοιχτό μετά την κατάργηση της μοναρχίας, ενώ –όπως επισημαίνουν νομικοί– δεν συνεπάγεται καμία ειδική μεταχείριση, αλλά εφαρμογή των ίδιων κανόνων που ισχύουν για όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, η απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή, ακόμη και με ίδρυση κόμματος – ενδεχόμενο που, πάντως, έχουν δημόσια αποκλείσει.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση της τέως βασιλικής οικογένειας με την Ελλάδα, με την ίδια να δηλώνει ότι επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη χώρα, σε μια περίοδο όπου το ζήτημα θεωρούνταν, έως σήμερα, ιστορικά κλειστό.

