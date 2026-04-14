ΣτΕ: Με το επώνυμο «Ντε Γκρες» και ελληνική ιθαγένεια τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης – Ανοίγει ο δρόμος για πλήρη πολιτικά δικαιώματα

14 Απρ. 2026 16:53
Pelop News

Την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και τη χρήση του επωνύμου «Ντε Γκρες» από δέκα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας έκρινε ως συνταγματικά και νόμιμα το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα και, με τη δημοσίευσή της, παύει κάθε νομική αμφισβήτηση σχετικά με το καθεστώς ιθαγένειας και ονοματοδοσίας των συγκεκριμένων προσώπων.

Πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Με τη δικαστική αυτή εξέλιξη, τα μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνος Β΄ αποκτούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Οι σχετικές προβλέψεις στηρίζονται στο άρθρο 51 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

Η διαδικασία και το νομικό πλαίσιο

Η διαδικασία για την απόδοση της ιθαγένειας ξεκίνησε το 2024, με τη διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, βάσει του νόμου 2215/1994.

Ο νόμος αυτός θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  • Αναγνώριση του πολιτεύματος που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα του Δημοψήφισμα 1974 Ελλάδα
  • Ρητή αποδοχή του Συντάγματος
  • Παραίτηση από τίτλους και αξιώσεις του παρελθόντος
  • Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών με επιλογή επωνύμου

Τα μέλη της οικογένειας συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση έναντι του ελληνικού κράτους.

Ποιοι αφορά η απόφαση

Η απόφαση αφορά τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, καθώς και τα πέντε παιδιά του Παύλου.

Μετά την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων και στο Μητρώο Πολιτών, απέκτησαν τη δυνατότητα έκδοσης ελληνικής ταυτότητας και διαβατηρίου.

Πολιτικές και νομικές προεκτάσεις

Η απόφαση του ΣτΕ κλείνει ένα πολυετές κεφάλαιο που παρέμενε ανοιχτό μετά την κατάργηση της μοναρχίας, ενώ –όπως επισημαίνουν νομικοί– δεν συνεπάγεται καμία ειδική μεταχείριση, αλλά εφαρμογή των ίδιων κανόνων που ισχύουν για όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, η απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή, ακόμη και με ίδρυση κόμματος – ενδεχόμενο που, πάντως, έχουν δημόσια αποκλείσει.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση της τέως βασιλικής οικογένειας με την Ελλάδα, με την ίδια να δηλώνει ότι επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τη χώρα, σε μια περίοδο όπου το ζήτημα θεωρούνταν, έως σήμερα, ιστορικά κλειστό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 Ακίνητα: Ποια λάθη στο Κτηματολόγιο απειλούν μεταβιβάσεις και άδειες
18:38 Το νέο format της EuroLeague, πόσες ομάδες θα συμμετάσχουν τη σεζόν 2026-27
18:29 14χρονος έκλεψε λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία
18:26 Πέθανε ο εμβληματικός Ζαν-Πιερ Εσκαλέτ
18:21 Το φυτό εσωτερικού χώρου που καθαρίζει τον αέρα έως και 90% σε 24 ώρες
18:15 Το μποτιλιάρισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία: 143 ώρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση οι Έλληνες
18:10 Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά
18:07 Ράλι στο Χρηματιστήριο μετά το Πάσχα: Άλμα 5,35% για τις τράπεζες
18:00 Μπήκε στην Πάτρα το δίκτυο αερίου – Με ταχείς ρυθμούς το ενεργειακό έργο
17:57 Τέξας: Νέες αποκαλύψεις για την απαγωγή και δολοφονία της 7χρονης
17:56 Το τελευταίο «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ήταν εκεί μέχρι και ο σκύλος του! ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ελληνικό Δημόσιο: Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου
17:36 Reuters: Η στρατιωτική υπεροχή δεν σώζει πολιτικά τον Νετανιάχου
17:35 Μπαρτσελόνα: Οι διαμαρτυρίες της χαρακτηρίστηκαν από την UEFA απαράδεκτες! ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Πάτρα: Ανατροπές στον εμπορικό χάρτη – Υψηλά ενοίκια και πάρκινγκ «διώχνουν» τα καταστήματα
17:22 Ρωσία: Ικανοποίηση στο Κρεμλίνο για τη στάση Μαγιάρ μετά την εκλογή του στην Ουγγαρία
17:12 Πακιστάν: Εκατοντάδες παιδιά μολύνθηκαν με HIV από επαναχρησιμοποιημένες σύριγγες
17:11 Χρυσό σε Ευρωπαϊκό άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης
17:00 Τι δείχνουν οι μετρήσεις του αέρα για την Πάτρα
16:59 Πιλότος γιόρτασε τη συνταξιοδότησή του πετώντας Boeing πάνω από χωριό και προκάλεσε πανικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ