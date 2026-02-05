Στεγαστικό σοκ στην αγορά ακινήτων της Πάτρας με ενοίκια και τιμές πώλησης στα ύψη

Έντονα ανοδική τροχιά ακολουθεί την τελευταία πενταετία η κτηματαγορά της Πάτρας, με τις τιμές τόσο στην αγορά όσο και -κυρίως- στην ενοικίαση κατοικιών να καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική ανάλυση του Spitogatos Insights, η οποία για την περασμένη χρονιά συγκεκριμένα ξεχωρίζει ως κρίσιμα γεγονότα την έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 2», τις εξελίξεις γύρω από την Golden Visa, την έντονη ζήτηση για αγορά και ενοικίαση κατοικιών, καθώς και τις διαδοχικές αυξήσεις τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, την περίοδο 2021-2025 οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 55,8%, ωστόσο ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα ενοίκια, τα οποία εκτινάχθηκαν σωρευτικά κατά 59,1%, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον στεγαστικό χάρτη της πόλης.

Οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης δεν ήταν ομοιόμορφες. Οι χρονιές με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν το 2023, όταν καταγράφηκε αύξηση 13,6%, το 2024 με 12,6% και το 2025 με 9,8%. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν μια αγορά που πέρασε σε φάση έντονης ζήτησης, με την προσφορά να αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς, ιδιαίτερα σε σύγχρονες και μικρές κατοικίες.

Ακόμη πιο πιεστική είναι η εικόνα στην αγορά ενοικίασης. Τα ενοίκια στην Πάτρα αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις τιμές πώλησης, φτάνοντας συνολικά το 59,1% στην πενταετία. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων, με κυριότερους την αυξημένη ζήτηση για φοιτητική στέγη, την περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών κατοικιών και τη μετατροπή μέρους του αποθέματος σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, η άνοδος του κόστους κατασκευής και συντήρησης μετακυλίστηκε σταδιακά στα μισθώματα.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η Πάτρα έχει μετατραπεί σε πόλη έντονης στεγαστικής πίεσης, ιδιαίτερα για νέους, φοιτητές και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η ζήτηση για ενοικίαση παραμένει υψηλή, ενώ οι επιλογές είναι περιορισμένες, γεγονός που διατηρεί τα ενοίκια σε ανοδική τροχιά, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιο «προσιτές».

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κτηματαγορά της Πάτρας εισέρχεται σε φάση σχετικής εξισορρόπησης, χωρίς ωστόσο να αναμένεται ουσιαστική αποκλιμάκωση. Οι τιμές πώλησης εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς η αγορά ωριμάζει και οι αγοραστές γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Στα ενοίκια, όμως, η πίεση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, εκτός εάν αυξηθεί αισθητά η προσφορά νέων κατοικιών ή υπάρξουν παρεμβάσεις στεγαστικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, η Πάτρα έχει πάψει να αποτελεί μια φθηνή στεγαστική επιλογή και πλέον συγκαταλέγεται στις πόλεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενοικίασης κατοικιών.

