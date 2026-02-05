Στην Ανδρίτσαινα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε σήμερα (5/2/2026) στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά).

Πένθος στα Καλάβρυτα, «έφυγε» ο Σωτήρης Θανόπουλος από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ΒΙΝΤΕΟ

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι βροχή καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



