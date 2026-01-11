Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Αμερικανούς πολίτες: «Εγκαταλείψτε άμεσα τη Βενεζουέλα»

Έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Βενεζουέλα να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα απηύθυνε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, παρά την επανεκκίνηση των διεθνών πτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η κατάσταση στη Βενεζουέλα παραμένει ασταθής, με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ξένων υπηκόων και ειδικά των Αμερικανών πολιτών. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί όσους βρίσκονται ακόμη στη χώρα να προγραμματίσουν την άμεση αναχώρησή τους, αξιοποιώντας τις διεθνείς πτήσεις που έχουν επανεκκινήσει.

Παράλληλα, τονίζεται ότι πριν από την αναχώρηση οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης, να παραμένουν σε διαρκή εγρήγορση και να έχουν πλήρη επίγνωση του περιβάλλοντός τους, ιδίως κατά τις μετακινήσεις.

Μπλόκα από ένοπλες πολιτοφυλακές και έλεγχοι ταυτότητας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για τη δράση ένοπλων ομάδων πολιτοφυλακών, γνωστών ως «colectivos», οι οποίες φέρονται να στήνουν μπλόκα σε οδικούς άξονες και να πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπάρχουν πληροφορίες ότι τα μέλη αυτών των ομάδων αναζητούν αποδείξεις αμερικανικής υπηκοότητας ή στοιχεία στήριξης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς πολίτες.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συστήνει αυξημένη προσοχή στις οδικές μετακινήσεις και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν περιττές διαδρομές, παραμένοντας σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και τις επίσημες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή επικαιροποιήσεις στα δρομολόγια και τις δυνατότητες αναχώρησης από τη Βενεζουέλα.

Στο ανώτατο επίπεδο ταξιδιωτικής σύστασης

Η Βενεζουέλα παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής σύστασης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Επίπεδο 4: «Μην ταξιδεύετε». Η σύσταση αυτή βασίζεται σε σοβαρούς κινδύνους για τους Αμερικανούς πολίτες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις παράνομης κράτησης, βασανιστηρίων κατά την κράτηση, τρομοκρατικές απειλές, απαγωγές, αυθαίρετη εφαρμογή της τοπικής νομοθεσίας, υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας, πολιτικές αναταραχές, αλλά και ανεπαρκή υγειονομική υποδομή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οποιοδήποτε ταξίδι στη χώρα ενέχει σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για άμεση αποχώρηση όσων Αμερικανών πολιτών εξακολουθούν να βρίσκονται στη Βενεζουέλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



