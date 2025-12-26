Στέλιος Διονυσίου: «Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με ανέβασε στην σκηνή να τραγουδήσουμε και είδα πως δάκρυσε»

«Η σύγκριση με τον πατέρα μου είναι μοιραία», αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου.

Στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων ο Στέλιος Διονυσίου. Ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε και μια ιστορία με τον αείμνηστο πατέρα του, Στράτο Διονυσίου.

«Η σύγκριση με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός, όπως ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικώτσης. Εφόσον εγώ κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί», είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου.

«Εγώ από πολύ μικρός έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Στα 16-17 που έβγαινα έξω με τους φίλους μου, επειδή όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν, λόγω του πατέρα μου, αλλά και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο κι εγώ το γούσταρα πολύ» συνέχισε.

«Και θα σου πω και μια σκηνή, που δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας, με σήκωσε στο μαγαζί που τραγουδούσε εκείνη την περίοδο, και είπαμε μαζί τρία τραγούδια. Και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα, όταν τελείωσα το τραγούδι, ήταν δακρυσμένος», κατέληξε συγκινημένος.

