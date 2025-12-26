Στέλιος Διονυσίου: «Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με ανέβασε στην σκηνή να τραγουδήσουμε και είδα πως δάκρυσε»

Στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων ο Στέλιος Διονυσίου. Ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε και μια ιστορία με τον αείμνηστο πατέρα του, Στράτο Διονυσίου.

Στέλιος Διονυσίου: «Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με ανέβασε στην σκηνή να τραγουδήσουμε και είδα πως δάκρυσε»
26 Δεκ. 2025 13:59
Pelop News

«Η σύγκριση με τον πατέρα μου είναι μοιραία», αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου.

Στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων ο Στέλιος Διονυσίου. Ο γνωστός τραγουδιστής εξομολογήθηκε και μια ιστορία με τον αείμνηστο πατέρα του, Στράτο Διονυσίου.

«Η σύγκριση με τον πατέρα μου είναι μοιραία. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας και μοναδικός, όπως ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικώτσης. Εφόσον εγώ κάνω τη δουλειά μου αξιοπρεπέστατα, αυτό μου αρκεί», είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου.

«Εγώ από πολύ μικρός έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Στα 16-17 που έβγαινα έξω με τους φίλους μου, επειδή όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν, λόγω του πατέρα μου, αλλά και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο κι εγώ το γούσταρα πολύ» συνέχισε.

«Και θα σου πω και μια σκηνή, που δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας, με σήκωσε στο μαγαζί που τραγουδούσε εκείνη την περίοδο, και είπαμε μαζί τρία τραγούδια. Και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα, όταν τελείωσα το τραγούδι, ήταν δακρυσμένος», κατέληξε συγκινημένος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Μεγάλη προσέλευση πιστών στους Ναούς της Πάτρας τα Χριστούγεννα – Κέντρο αναφοράς ο Άγιος Ανδρέας ΦΩΤΟ
15:20 «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά στη Ροδόπη
15:15 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναιγιάλειο
15:12 Καιρός την Πρωτοχρονιά: Πώς δείχνει να μπαίνει το 2026 – Η πρόγνωση Κολυδά
15:00 Πούτιν: «Το Ντονμπάς είναι δικό μας» – Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών εκτός της περιοχής
14:48 Αταλάντη: Της έκοψε δύο δάχτυλα δεσποζόμενος σκύλος γείτονα – Εφιαλτική επίθεση το βράδυ των Χριστουγέννων
14:36 Αλεξανδρούπολη: Ζύγιζε μόλις 9 κιλά – Τι υποστηρίζει η μητέρα του 3χρονου για τις τελευταίες εβδομάδες του παιδιού
14:26 Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: Αναβολή της δίκης μέχρι τη Δευτέρα – «Σεβόμενος τα παιδιά μου, δεν θα πω τίποτα για τη μητέρα τους» ΒΙΝΤΕΟ
14:24 «Η Καλοσύνη του κόσμου»: Μια χριστουγεννιάτικη παράσταση που βάζει δύσκολες ερωτήσεις σε μικρούς και μεγάλους
14:12 Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ο γιος της, την κλείδωνε για να πουλήσει το σπίτι – Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος στο Κολωνάκι
14:10 Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
13:59 Στέλιος Διονυσίου: «Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου με ανέβασε στην σκηνή να τραγουδήσουμε και είδα πως δάκρυσε»
13:46 Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι – Νεκρός ένας 7χρονος
13:42 Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο Μουγκοπέτρος – Του έκανε μήνυση η σύζυγός του
13:34 Ο Δένδιας απαντά στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά είναι αποφασισμένη»
13:21 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Ψάχνουν νίκη οι ερυθρόλευκοι στο τέλος του 2025
13:09 Στο νοσοκομείο 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
12:37 Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ