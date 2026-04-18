Ο Στέλιος Μάινας μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος έρωτας» του ALPHA, για τη νέα σχέση που έχουν πλέον οι ηθοποιοί με την τηλεόραση, αλλά και για τη μελαγχολία που του προκαλεί το πέρασμα του χρόνου.

Σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στους απαιτητικούς ρόλους και ειδικά σε εκείνους που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο κοινό.

Όπως σημείωσε, δεν είναι εύκολο για έναν ηθοποιό να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που γίνεται αντιπαθής ή ακόμη και μισητός στα μάτια των τηλεθεατών. Γι’ αυτό και, όπως είπε, χρειάζεται θάρρος και υποκριτική δύναμη για να πει κανείς «ναι» σε έναν τέτοιο ρόλο.

Τι είπε ο Στέλιος Μάινας για τον «Άγιο έρωτα»

Ο Στέλιος Μάινας στάθηκε ιδιαίτερα στις εξελίξεις της σειράς «Άγιος έρωτας», εξηγώντας ότι αυτό που τον κερδίζει περισσότερο είναι οι συνεχείς ανατροπές.

Όπως ανέφερε, αγαπά τα πρότζεκτ που έχουν ενδιαφέρον και βάθος, και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη σειρά διαθέτει ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Τη χαρακτήρισε ανθρώπινη και γεμάτη ανατροπές, ενώ τόνισε πως αυτό είναι που την κάνει ξεχωριστή και ελκυστική για τον ίδιο ως ηθοποιό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στο καστ, επισημαίνοντας ότι στη μικρή οθόνη βλέπουμε πλέον σπουδαίους ηθοποιούς, ακόμη και από τον χώρο του θεάτρου, οι οποίοι στο παρελθόν ίσως να ήταν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην τηλεόραση.

«Οι ηθοποιοί πια πηγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς δεύτερη σκέψη»

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια και πως οι ηθοποιοί πλέον δεν αντιμετωπίζουν την τηλεόραση με την ίδια απόσταση ή καχυποψία που υπήρχε παλαιότερα.

Αντίθετα, όπως είπε, σήμερα εξαιρετικοί καλλιτέχνες επιλέγουν να συμμετέχουν σε τηλεοπτικές σειρές χωρίς να το σκέφτονται δεύτερη φορά, κάτι που, κατά τη γνώμη του, έχει ανεβάσει συνολικά και το επίπεδο της μικρής οθόνης.

Η μελαγχολία για το πέρασμα του χρόνου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Στέλιος Μάινας μίλησε πιο προσωπικά για τη σχέση του με τον χρόνο και για το πώς αντιμετωπίζει τις επαναλήψεις από δουλειές του παρελθόντος.

Όπως παραδέχθηκε, κρατά μια απόσταση από όλα αυτά, γιατί το στοιχείο που τον βαραίνει περισσότερο είναι η αίσθηση ότι ο χρόνος περνά χωρίς επιστροφή. Αν και, όπως είπε, θέλει να κοιτάζει πάντα το αύριο, δεν έκρυψε ότι τον στενοχωρεί το γεγονός πως ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι πιστεύει στη διαρκή εξέλιξη του ανθρώπου και στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, υπογραμμίζοντας πως με δουλειά και επιμονή μπορεί κανείς να γίνεται καλύτερος.

Τι είπε για τον γιο του

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στον γιο του, με αφορμή την επιλογή του να ακολουθήσει τον δρόμο της σκηνοθεσίας.

Με χιούμορ, παρατήρησε ότι τα παιδιά συνήθως δεν ζητούν άδεια για τις αποφάσεις της ζωής τους, αλλά τις παίρνουν μόνα τους. Στη συνέχεια, θυμήθηκε δική του συζήτηση με τον πατέρα του, όταν του είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει ηθοποιός, περιγράφοντας με αυτοσαρκασμό την αντίδραση που είχε συναντήσει τότε.

