Η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημόσιες πληροφορίες, η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες.

Το πρωί του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», η Κατερίνα Καραβάτου μετέφερε στον αέρα ένα προσωπικό μήνυμα που, όπως είπε, έλαβε από τη δημοσιογράφο. Στο τέλος της συνομιλίας τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου της έγραψε: «Είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος», μια φράση που αποτύπωσε με λίγες λέξεις τόσο την αγωνία όσο και την πίστη της για την πορεία της υγείας του συζύγου της.

«Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, λέγοντας ότι ένιωσε βαθιά τη σύνδεση ενός ζευγαριού που μετρά πολλά χρόνια κοινής ζωής. Όπως ανέφερε, το μήνυμα αυτό τη λύγισε, ακριβώς επειδή αποτύπωνε τη σχέση, τη στήριξη και τη δύναμη που υπάρχει ανάμεσά τους σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

Στο πλευρό του αδιάκοπα η Τίνα Μεσσαροπούλου

Από την πρώτη στιγμή της περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται συνεχώς στο νοσοκομείο. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι δεν έχει απομακρυνθεί σχεδόν καθόλου από τον «Ευαγγελισμό», ενώ στο πλευρό της έχουν βρεθεί φίλοι, συνάδελφοι και πρόσωπα από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο.

Παράλληλα, όπως μεταφέρθηκε και σε τηλεοπτικές τοποθετήσεις, η ίδια παραμένει ψύχραιμη και δυνατή, παρά το σοκ και τη φόρτιση των ημερών. Η στάση της αυτές τις ώρες περιγράφεται από όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί της ως υπομονετική, σταθερή και γεμάτη ελπίδα.

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή του στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος. Υποβλήθηκε σε εμβολισμό και από τότε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι επίσημες ενημερώσεις των πρώτων ωρών έκαναν λόγο για σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση, ενώ μεταγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η νοσηλεία του παραμένει κρίσιμη και απαιτεί στενή παρακολούθηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ήρθε να εκφράσει όχι μόνο τη συναισθηματική της φόρτιση, αλλά και την πεποίθησή της ότι ο σύζυγός της δίνει τη δική του μάχη με δύναμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



