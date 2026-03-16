Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις

Χωρίς νέα επιβεβαιωμένη επίθεση κατά εμπορικού πλοίου κύλησαν οι τελευταίες 72 ώρες στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο η ναυτιλιακή εικόνα στην περιοχή απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σταθερή. Η προσωρινή αυτή ύφεση δεν έχει μειώσει τις ανησυχίες για νέα πλήγματα σε πλοία ή ενεργειακές υποδομές, καθώς η κρίση στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να επηρεάζει μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Η τελευταία μεγάλη καταγεγραμμένη εξέλιξη στη θαλάσσια ζώνη ήταν η διέλευση δύο ινδικών πλοίων μεταφοράς υγραερίου, των Shivalik και Nanda Devi, μετά από συνεννόηση της Ινδίας με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Reuters και τους Financial Times, τουλάχιστον το ένα από τα δύο πλοία συνοδεύτηκε από το Ινδικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Sankalp, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση ινδικών φορτίων μέσα από την υψηλού κινδύνου ζώνη.

Παράλληλα, το Πακιστανικό Ναυτικό έχει ενεργοποιήσει τη δική του επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας, με την ονομασία Muhafiz-ul-Bahr, με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων και την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων οδών για τον εφοδιασμό της χώρας. Το Reuters ανέφερε ήδη από τις 9 Μαρτίου ότι η πακιστανική πλευρά είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο ενισχυμένης επιτήρησης και συνοδειών λόγω των κινδύνων που δημιουργεί η ένταση γύρω από το Ορμούζ.

Οι σύμμαχοι διστάζουν να στείλουν περισσότερα πλοία

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν συμμάχους και μεγάλες χώρες εισαγωγής πετρελαίου να συμβάλουν σε μια ευρύτερη ναυτική παρουσία στην περιοχή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, αρκετά κράτη εμφανίζονται απρόθυμα να προχωρήσουν σε νέες αναπτύξεις. Σύμφωνα με το Reuters, η Ιαπωνία και η Αυστραλία έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν σχεδιάζουν προς το παρόν να αποστείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Γιατί η απουσία νέων επιθέσεων δεν θεωρείται ένδειξη αποκλιμάκωσης

Παρότι το τελευταίο τριήμερο δεν έχει καταγραφεί νέο πλήγμα κατά πλοίου, το γενικό περιβάλλον ασφαλείας παραμένει ασταθές. Το Reuters, το AP και άλλα διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η διατάραξη της ναυσιπλοΐας εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά ενέργειας, καθώς από τα Στενά διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Οποιαδήποτε νέα επίθεση ή απόπειρα παρεμπόδισης θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύμα ανησυχίας σε ναυτιλία και αγορές.

Τι δείχνει η εικόνα αυτή τη στιγμή

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ μοιάζει, προς το παρόν, με εύθραυστη αναμονή και όχι με ουσιαστική αποκλιμάκωση. Οι ναυτικές συνοδείες από Ινδία και Πακιστάν δείχνουν ότι οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να προστατεύσουν στοχευμένα τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα, την ώρα που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια ευρύτερη διεθνής ομπρέλα ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι δεν έχει σημειωθεί νέο χτύπημα τις τελευταίες 72 ώρες, ο κίνδυνος παραμένει ενεργός και η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίζει να κινείται υπό καθεστώς υψηλής επιφυλακής.

