Στενά του Ορμούζ: Η επαναλειτουργία δεν αρκεί – Η αποκατάσταση της παγκόσμιας ενέργειας θα πάρει μήνες

Η πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επέτρεψε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ανοίγοντας τον δρόμο για ασφαλή διέλευση πλοίων με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ωστόσο, ειδικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτό αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία εξαιρετικά σύνθετη και μακρά.

Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές

[contaisu_summary]

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τουλάχιστον εννέα χώρες έχουν θέσει εκτός λειτουργίας πάνω από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Η επανεκκίνηση απαιτεί όχι μόνο ασφαλή διέλευση πλοίων, αλλά και αντικατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού, επιστροφή εργαζομένων και επαναφορά πλοίων που έχουν διασκορπιστεί διεθνώς.

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται σε εγκαταστάσεις όπως το Ρας Λαφάν στο Κατάρ, όπου οι επιθέσεις κατέστρεψαν δύο από τις 14 μονάδες ψύξης LNG. Η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να πάρει χρόνια, ενώ μονάδες που δέχθηκαν λιγότερες ζημιές αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα σε εβδομάδες ή μήνες.

Στο Κουβέιτ, το διυλιστήριο Μίνα αλ Αχμάν υπέστη ζημιές από drone, με την πλήρη παραγωγή να αναμένεται να επανέλθει μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες. Παρόμοια είναι η εικόνα σε Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ιράν, όπου οι ζημιές παραμένουν μερικώς αποκαλυμμένες.

Οι επιπτώσεις στις τιμές και στην παγκόσμια αγορά

Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές καυσίμων, καθώς τα ενεργειακά αποθέματα εξαντλούνται και η επανεκκίνηση των υποδομών καθυστερεί. Η επαναλειτουργία των γεωτρήσεων είναι τεχνικά απαιτητική: η πίεση στο υπέδαφος μπορεί να απορυθμιστεί, να συσσωρευτεί νερό και να διαβρωθεί ο εξοπλισμός από το υδρόθειο, καθιστώντας τη διαδικασία πολυεπίπεδη και χρονοβόρα.

Ακόμη και αν οι Στενοί του Ορμούζ παραμείνουν ανοικτοί, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026, υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις λόγω του αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι κρίσιμη αλλά όχι επαρκής για την πλήρη αποκατάσταση της ενεργειακής ροής του Περσικού Κόλπου. Η διαδικασία θα απαιτήσει εβδομάδες έως μήνες για τα λιγότερο πληγωμένα σημεία και χρόνια για τις πιο σοβαρές ζημιές, με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των συνεπειών του πολέμου και της αβεβαιότητας που συνεχίζει να πλανάται πάνω από την περιοχή.