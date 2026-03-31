Στενά του Ορμούζ: Με την … δεύτερη πέρασαν τρία κινέζικα πλοία

Θυμίζουμε ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στενά του Ορμούζ: Με την … δεύτερη πέρασαν τρία κινέζικα πλοία
31 Μαρ. 2026 12:20
Τρία κινεζικά πλοία διέπλευσαν πρόσφατα το Στενό του Ορμούζ μετά από συντονισμό με τα αρμόδια μέρη, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, καλώντας παράλληλα για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου.

Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Το Στενό του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα αποτελούν σημαντική διαδρομή για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η Κίνα καλεί για άμεση κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των συγκρούσεων και αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σχετικά με τις αναφορές για τη διέλευση των πλοίων. Ο Μάο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα κινεζικά πλοία.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, στην δεύτερη προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από τον Κόλπο, αφού είχαν αναγκαστεί να επιστρέψουν την Παρασκευή.

Τα πλοία έπλευσαν σε στενή διαμόρφωση έξω από το στενό και σε ανοιχτά νερά, όπως έδειξαν τα δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

