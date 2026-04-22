Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες

Σε τροχιά νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης φαίνεται να μπαίνει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς μέσα στις τελευταίες ώρες καταγράφηκε τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο που επιχειρούσε να διαπλεύσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Το γεγονός έρχεται να ενισχύσει το ήδη βαρύ κλίμα ανησυχίας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, σε μια περιοχή από την οποία περνά παραδοσιακά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και LNG.

Σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται ναυτιλιακές πηγές ασφαλείας και τη βρετανική UKMTO, τουλάχιστον τρία πλοία δέχθηκαν πυρά την Τετάρτη 22 Απριλίου στην περιοχή των Στενών. Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο με σημαία Λιβερίας υπέστη ζημιές στη γέφυρα έπειτα από πυρά και ρουκέτες, ενώ το πλήρωμα παρέμεινε ασφαλές. Στη δεύτερη περίπτωση, πλοίο με σημαία Παναμά δέχθηκε πυρά περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Τρίτο πλοίο, επίσης φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, δέχθηκε επίσης πυρά περίπου στην ίδια περιοχή ενώ έβγαινε από τα Στενά, χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές στο πλήρωμα.

Με βάση αυτά τα επιβεβαιωμένα στοιχεία, το κείμενο που μου έδωσες για το MSC Francesca δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτούσιο ως επιβεβαιωμένο, γιατί στις πηγές που άνοιξα δεν εμφανίζεται ονομαστική ταυτοποίηση του δεύτερου πλοίου ως MSC Francesca, ούτε επιβεβαίωση ότι του δόθηκε εντολή να ρίξει άγκυρα και ότι υπέστη ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής. Αυτό μπορεί να κυκλοφορεί σε εξειδικευμένα ναυτιλιακά δίκτυα, αλλά από τα στοιχεία που μπόρεσα να επαληθεύσω άμεσα σήμερα, επιβεβαιώνεται μόνο ότι δεύτερο πλοίο με σημαία Παναμά δέχθηκε πυρά κοντά στο Ιράν και ότι δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Iranian forces appear to have attacked a pair of container ships from the European shipping giant MSC as they ran the Strait of Hormuz this morning. One vessel suffered heavy damage to its bridge, and both are now stopped off the coast of Iran. pic.twitter.com/qeyhN4Km6S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι στο πρώτο περιστατικό ο πλοίαρχος ενημέρωσε πως το πλοίο προσεγγίστηκε από ταχύπλοο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πριν δεχθεί τα πυρά, ενώ η Τεχεράνη έχει επιβάλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στο πέρασμα αυτό. Η ακριβής επιχειρησιακή εικόνα για κάθε περιστατικό παραμένει ρευστή, όμως το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ένταση στην περιοχή έχει ήδη μεταφερθεί με ανησυχητικό τρόπο στη θαλάσσια κυκλοφορία.

